ÄKWL: Ärzte bei Krankenhausplanung in NRW beteiligen

Ärztekammer Westfalen-Lippe: Kenntnisse der Ärzte über die lokale und regionale Versorgungssituation bei NRW-Krankenhausplanung nutzen (Pressemeldung).

Die Reform der Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen tritt nach Ansicht der Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL) jetzt in eine entscheidende Phase. „In den nächsten Wochen wird es ernst“, erklärt Kammerpräsident Dr. Hans-Albert Gehle in der aktuellen Ausgabe des Westfälischen Ärzteblattes. Mitte Oktober werden

laut Gehle die Bezirksregierungen die Krankenhäuser im Land zu Verhandlungen

über regionale Planungskonzepte auffordern, die Gespräche von Kliniken und

Krankenkassen sollen einen Monat später starten. „So ist der Plan“, sagt der

ÄKWL-Präsident: „Dabei wird sich zeigen, was die bisherigen Absichtserklärungen

wert waren. In dieser wichtigen Situation werden die Kliniken nicht ohne

ärztlichen Sachverstand auskommen können. Es geht nicht ohne die Expertise der

medizinischen Basis vor Ort, es geht nicht ohne diejenigen, die in den Kliniken

tagtäglich in der Verantwortung stehen und die Versorgungslage vor Ort

kennen.“

Die Gestaltung der künftigen stationären Patientenversorgung könne nur

gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten gelingen, sagt Gehle, denn diese hätten die

Kenntnisse über die lokale und regionale Versorgungssituation. Für die

Geschäftsführungen der Kliniken in Westfalen-Lippe müsse es deshalb

selbstverständlich sein, in die Verhandlungen nicht ohne enge Rückkopplung zu

den Ärztinnen und Ärzten ihrer Häuser einzutreten. Diese sollten ihrerseits

selbstbewusst auf die Geschäftsführungen zugehen: „Über die Vorstellungen und

Ziele, über das, was möglich und sinnvoll ist und was nicht, muss vorab offen

kommuniziert werden. Ärztinnen und Ärzte sind hier mit ihrer medizinischen

Expertise einmal mehr als Anwalt des Patienten gefragt. Die Planung künftiger

Patientenversorgung darf nicht allein Geschäftsführern und Betriebswirten

überlassen werden. Wir müssen vielmehr auf Versorgungsebene miteinander

sprechen, nicht auf Trägerebene.“

Vorschusslorbeeren habe es für die neue Krankenhausplanung in

Nordrhein-Westfalen schon reichlich gegeben. Der Paradigmenwechsel weg vom Bett

als Planungsgröße sei ebenso gelobt worden wie der erklärte Wille, die

Versorgung mit Krankenhausleistungen in allen Bereichen des Flächenlandes NRW

mit guter Erreichbarkeit sicherzustellen und Kooperationen der Kliniken

untereinander zu fördern. Nun gelte es, dies auch umzusetzen.

Quelle: Pressemeldung, 05.10.2022