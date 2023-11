ÄKWL für lokoregionale und patientenzentrierte Gesundheits- und Sozialversorgung

Ärztekammer Westfalen-Lippe: Kritik an ungenau definierten Gesundheitskiosken (Pressenachricht).

Bei der Einrichtung der von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplanten Gesundheitskioske stellen sich für den Präsidenten der Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL), Dr. Hans-Albert Gehle, „noch viele Fragen, vor allem eine: Was sollen diese nun eigentlich alles im Sortiment haben?“ Hier sei noch

eine Menge Klärungs- und Planungsarbeit nötig, so Gehle.

„Um die Menschen zu erreichen, die mit den üblichen Strukturen gesundheitlicher

Versorgung kaum mehr erreicht werden können, müssen sich alle Akteure der

Patientenversorgung etwas einfallen lassen.“ Der Präsident der ÄKWL fordert

deshalb im aktuellen Westfälischen Ärzteblatt, dabei regionale Besonderheiten

zu beachten. „Lokoregionale, patientenzentrierte und gestufte

Versorgungskonzepte, die nicht allein in Sachen Gesundheitsversorgung, sondern

in der gesamten Sozialversorgung ein Angebot machen können, müssen das Ziel

sein. Und hier geht es nicht ohne ärztlichen Sachverstand. Patientenversorgung

und Planung gehören eng zusammen.“

Nicht nur sei der Begriff Gesundheitskiosk „gelinde gesagt verunglückt“. Wer

beim Begriff Kiosk bisher eher an Zeitschriften, Flaschenbier und einzeln

verkaufte Lakritzschnecken dachte, habe zumindest eine Ahnung davon, was für

ein kunterbuntes Angebot Kioskgründer Lauterbach im Sinn haben mag. „Für eine

Milliarde Euro kann man schließlich auch am Gesundheitskiosk gut einkaufen –

doch was?“ Es sei längst nicht geklärt, was diese Kioske besser könnten als

bestehende Gesundheitseinrichtungen. „Wo und nach welchen Kriterien genau

sollen sie eigentlich eingerichtet werden?“, fragt Kammerpräsident Gehle.

„Sollen die ins Auge gefassten 1000 Kioske etwa am Ende Ärztinnen und Ärzte

ersetzen, sollen sie ergänzende Angebote zur bestehenden Versorgung machen?“

Quelle: Pressenachricht, 07.10.2022