Ärztekammer Berlin beschließt Thesenpapier zur Reform der Notfallversorgung (Pressemitteilung).

Die Delegiertenversammlung der Ärztekammer Berlin hat am 16. September 2020 das Thesenpapier zur sektorübergreifenden Notfallversorgung der Ärztekammer Berlin beschlossen. In dem Thesenpapier des Ausschusses Versorgung sind gemeinsam von Vertretern

des ambulanten und stationären Bereichs neun Handlungsempfehlungen formuliert, die Defizite in der Notfallversorgung

beseitigen sollen. Damit bezieht die Ärztekammer Berlin Stellung zur Reform der

Notfallversorgung mit dem der Gesetzgeber im Bereich der ambulanten

Notfallversorgung die Rahmenbedingungen erneut anpassen will. Das Papier

richtet sich insbesondere an Akteure der Berliner Gesundheitspolitik und

berücksichtigt die Besonderheiten und vorhandenen Strukturen des Stadtstaates.

Dr. med. Klaus-Peter Spies, Mitglied des Vorstandes der Ärztekammer Berlin,

unterstreicht: „Mit diesem jetzt von allen Listen beschlossenen Papier wollen

wir zur Lösung dieses komplexen Problems beitragen. Wir empfehlen unter anderem

die in Berlin bereits vorhandenen Versorgungsstrukturen zu einem

leistungsfähigen System der sektorübergreifenden Notfallversorgung

weiterzuentwickeln. Dabei sollen bestehende Strukturen erhalten bleiben –

insbesondere die funktionierenden Notdienstpraxen. Wir begrüßen jedoch auch den

Plan des Gesetzgebers, zukünftig INZ (Integrierte Notfallzentren) zu

etablieren.“

Herr Dr. med. Thomas Werner, Mitglied des Vorstandes der Ärztekammer Berlin,

formuliert eine der Kernforderungen des Thesenpapiers: „Innerhalb der

vorhandenen Finanzierungssysteme lassen sich die erhöhten Versorgungsbedarfe an

den Sektorengrenzen nicht sachgerecht abbilden. Eine zeitgemäße Neuordnung der

intersektoralen Notfallversorgung wird verhindert. Grundlage der geforderten

Anpassungen muss daher eine sachgemäße, ausreichende Finanzierung sein, welche

die Besonderheiten und veränderten Anforderungen an die vorhandenen

Schnittstellen zwischen ambulant und stationär berücksichtigt.“

Das „Thesenpapier zur sektorübergreifenden Notfallversorgung der Ärztekammer

Berlin“ finden Sie unter folgendem Link.

Quelle: Pressemitteilung, 21.09.2020