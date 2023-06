Aktuelle Bund-Länder-Gespräche zur Klinikreform

Schließungsbedrohte Krankenhäuser warten weiterhin auf Vorschaltgesetz (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) kritisiert, dass sich Bund und Länder bei ihren Gesprächen am 1. Juni in Berlin ein weiteres Mal nicht auf ein Vorschaltgesetz zur Rettung der Krankenhäuser geeinigt haben. Dazu erklärt die stellvertretende DKG-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Henriette Neumeyer:

„Die Ergebnisse lassen befürchten, dass viele bedarfsnotwendige Krankenhäuser die Reform gar nicht mehr erleben werden. Sie werden schon vorher durch

politisch unterlassene Hilfeleistung in die Insolvenz gehen. Inflation und die

Nachwirkungen der Corona-Pandemie setzen den Krankenhäusern weiterhin

wirtschaftlich immens zu. Hinzu kommen die zu erwartenden und notwendigen hohen

Tarifabschlüsse und die Unsicherheiten zur anstehenden großen

Krankenhausreform. Leider haben es Bund und Länder erneut versäumt, sich auf

ein Vorschaltgesetz zu einigen, das den Kliniken wirtschaftliche Sicherheit

geben könnte. So drohen weiterhin massive Versorgungseinschränkungen durch

Krankenhausinsolvenzen und -schließungen. Die Krankenhäuser warten noch immer

auf einen vollständigen Inflationsausgleich. Die Reform selber wird frühestens

mittelfristig Wirkung erzielen. Die Ideen zur Finanzierung sind unzureichend.

Nach derzeitigem Stand wird nur der bestehende Mangel umverteilt. Die

Unterfinanzierung nachhaltig zu beseitigen, ist nicht vorgesehen. Das führt

weiterhin zu einem unkontrollierten Krankenhaussterben. Die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Krankenhäuser, die jeden Tag vor Ort die Versorgung

sichern, warten ebenfalls auf klare Signale aus der Politik, dass die Sicherung

der Patientenversorgung höchste Priorität hat. Wir können es uns nicht leisten,

Krankenhausbeschäftigte durch fehlende Planungssicherheit zu demotivieren. Und

es fehlt auch eine klare Aussage, wie die Investitionsfinanzierung gesichert

wird. Es wird anerkannt, dass es Mittel in einem Strukturfonds geben muss, aber

wie und in welchem Maße, bleibt unklar. Wer aber den Transformationsprozess

gestalten will, muss investieren. Nach unseren Berechnungen sind mindestens

zwischen 24 und 50 Milliarden Euro notwendig, um die Eckpunkte der Reform

umzusetzen. Der vorhandene Investitionsstau wäre damit noch nicht aufgelöst und

das Ziel der Klimaneutralität noch nicht erreicht. Darüber hinaus müssen die

Länder die Letztentscheidung für die Definition der Leistungsgruppen haben –

vor allem bei den Qualitätskriterien. Eine nicht näher definierte, direkte

Beteiligung reicht nicht aus. Die Fachgesellschaften sollten einbezogen werden,

können aber nicht die zentralen Entscheider sein. Zudem sollte auch die

Verantwortung für die Überprüfung der Einhaltung der Qualitätskriterien nicht

beim Medizinischen Dienst, sondern bei den Ländern liegen. Falls es im weiteren

Prozess notwendig werden sollte, können die Länder immer noch Dritte, zum

Beispiel auch den Medizinischen Dienst, mit dieser Aufgabe betrauen.

Klar ist, dass diese Reform Krankenhaustandorte deutlich reduzieren wird. So

ehrlich muss man in der Debatte sein. Und das kann zu gravierenden Problemen

gerade in ländlichen Gebieten führen. Besonders einschneidend sind drohende

Versorgungseinschränkungen in Regionen, in denen die Gesundheitsversorgung

ohnehin schon schwierig ist. Wo der niedergelassene Sektor aufgrund des

demografischen Wandels immer weiter wegbricht, können wir uns

Krankenhausschließungen nicht leisten.“

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 01.06.2023