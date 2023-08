Am Patienten und nicht vorwiegend an Wirtschaftlichkeit orientiertes Gesundheitswesen gefordert (Pressemitteilung).

Hessischer Ärztekammerpräsident fordert Stärkung von Klinik, Praxis und Öffentlichem Gesundheitsdienst / Möglichst flächendeckende Tests zur Eindämmung des Corona-Virus Noch beherrscht die Corona-Pandemie das öffentliche und private Leben. Und noch weiß niemand, wie lange diese Krise dauern wird. Doch sie hat bereits deutlich

gemacht, wie wichtig ein starkes Gesundheitswesen für die Gesellschaft ist",

betont Dr. med. Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer Hessen.

Qualität der Versorgung und ausreichende Kapazitäten entschieden über Leben und

Tod. "Wir können in Deutschland zu Recht auf unser Gesundheitssystem stolz

sein." So sei die Zahl der Intensivbetten in Krankenhäusern in kurzer Zeit

erhöht worden. Ärztinnen und Ärzte in Klinik und Praxis, das Pflegepersonal und

andere medizinische Berufe arbeiteten schon jetzt rund um die Uhr, um die

Erkrankten zu versorgen. "Allerdings treten in der aktuellen Krise auch

Defizite zutage, die vor Augen führen, dass wir den Wandel hin zu einem am

Patienten und nicht überwiegend an Wirtschaftlichkeit orientierten

Gesundheitssystem brauchen."

So zeige sich, dass die fortschreitende Kommerzialisierung des

Gesundheitswesens in den vergangenen Jahren zu Engpässen in vielen Bereichen

geführt habe, kritisiert der hessische Ärztekammerpräsident. "Dies trifft

beispielsweise auf den Öffentlichen Gesundheitsdienst zu, der systematisch

kleingespart wurde und in der jetzigen Pandemie riesige Herausforderungen zu

bewältigen hat. Und dies trotz eines gravierenden Personalmangels." Auch die

Bevorratung von Schutzkleidung und Masken für den möglichen Krisenfall sei von

der Gesundheitspolitik sträflich vernachlässigt worden. "Dass selbst die im

Gesundheitswesen Tätigen nicht ausreichend mit Schutzausrüstungen ausgestattet

sind, ist ein Skandal!" Hier müsse sichergestellt werden, dass diese Güter

künftig in ausreichender Menge zur Verfügung stehen und nicht nur in Asien,

sondern auch in Deutschland und Europa produziert werden.

"Wir können Krisen nur bewältigen, wenn der ambulante und der stationäre

Gesundheitssektor wesentlich gestärkt und ihre Kooperation unterstützt werden",

erklärt Pinkowski. "Dass unsere Krankenhäuser bisher nicht restlos überfüllt

sind, liegt an der sehr guten Zusammenarbeit von Kliniken und Praxen in der

jetzigen Notsituation." So werde ein großer Teil der Corona-Patienten mit

milderem Krankheitsverlauf ambulant von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten

versorgt. Dringend ändern müsse sich künftig auch die teilweise schlechte

Bezahlung von Beschäftigten im Gesundheitswesen. "Diese Menschen leisten

Großartiges; sie müssen Wertschätzung erfahren und angemessen bezahlt werden!"

Mit Blick auf die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus fordert Pinkowski

möglichst flächendeckende Tests. Gerade die Beschäftigen in Unternehmen und die

Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sollten getestet werden, damit Infizierte

umgehend entdeckt und isoliert werden können. "Nur so lässt sich die

unkontrollierte Ausbreitung von Infektionen im Arbeitsleben und in Heimen

stoppen", sagt Pinkowski. Dies ist umso notwendiger bei einer Lockerung der

derzeitigen Beschränkungen in öffentlichen und privaten Lebensbereichen."

Quelle: Pressemitteilung, 15.04.2020