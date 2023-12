Am Universitätsklinikum Essen werden über das NRW-Sonderprogramm mehr als 140 Millionen Euro investiert (Uniklinik Essen).

Wissenschaftsministerin Pfeiffer-Poensgen informiert sich am UK Essen über geplante Baumaßnahmen im Rahmen des NRW-Sonderprogramms für Unikliniken. 140 Millionen Euro zusätzlich für den Standort Essen: Neubau der Pathologie und Rechtsmedizin wird nun umgesetzt. Das

Land Nordrhein-Westfalen stärkt die baulichen Strukturen und die medizinische Forschung der Universitätskliniken: Das von der Landesregierung auf den Weg gebrachte Konjunkturpaket für die Universitätskliniken in Höhe von

einer Milliarde Euro reagiert auf den Investitions- und Modernisierungsbedarf und rüstet die Einrichtungen technisch und baulich für die Zukunft.

Allein am Universitätsklinikum Essen werden über dieses NRW-Sonderprogramm mehr

als 140 Millionen Euro investiert. Diese Mittel werden zu einem Großteil –

nämlich 112,5 Millionen Euro – für die Neustrukturierung der Pathologie und

Rechtsmedizin bereitgestellt. Die restlichen Mittel in Höhe von 28 Millionen

Euro werden für Investitionen in die IT-Infrastruktur (10 Millionen Euro) und

für die Ersatzbeschaffungen von Geräten und Anlagen (18 Millionen Euro)

verwendet. Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft,

hat sich heute (5. Juli) bei einem Besuch am Uniklinikum Essen über die

geplanten Maßnahmen im Rahmen des NRW-Sonderprogramms informiert und sich dabei

auch einen Eindruck von fünf aktuell laufenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen am

Standort verschafft.

„Mit den zusätzlichen Mitteln aus dem NRW-Sonderprogramm kann das

Universitätsklinikum Essen den Neubau der Pathologie und Rechtsmedizin

entscheidend voranbringen. Dieser soll alle Anforderungen an eine moderne,

digitale und funktionsfähige Pathologie und Rechtsmedizin erfüllen und dazu

beitragen, die starke Stellung des Uniklinikums Essen als Standort der

Spitzenmedizin weiter auszubauen. Mit diesem Bauprojekt und den übrigen,

bereits laufenden Baumaßnahmen wird die Universitätsmedizin in dieser besonders

dicht besiedelten Metropolregion weiter zukunftsfest gemacht“, sagte

Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen beim Besuch in Essen.

„Wir bieten in der Universitätsmedizin Essen spitzenmedizinische Versorgung auf

höchstem Niveau. Das haben wir als Zentrum in der Corona-Pandemie einmal mehr

bewiesen. Wir betreiben zudem Forschung auf internationalem Level und bilden

exzellente Ärztinnen und Ärzte aus. Daher brauchen wir eine sichere, effiziente

und leistungsfähige bauliche Infrastruktur auf höchstem Niveau, auch, um unsere

Smart-Hospital-Strategie weiter umsetzen zu können. Deshalb sind die

Investitionen der NRW-Programme so bedeutend“, sagte Prof. Dr. Jochen A.

Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums

Essen.

„Ich freue mich sehr über die Zusage der Landesregierung, den Neubau der

Pathologie und Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Essen errichten zu wollen.

Diese infrastrukturelle Maßnahme ist von essenzieller Bedeutung für unsere

Lehre und Forschung in Kernfächern der Medizin", betont Prof. Dr. Jan Buer,

Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und Vorstand

des Universitätsklinikums Essen.

„Ohne die finanzielle Unterstützung des Landes NRW hätten wir weiter einen

Gebäude-Modernisierungsstau vor uns hergeschoben. Moderne Infrastruktur ist ein

ganz wesentlicher Baustein für innovative Spitzenmedizin. Und ein Impuls zur

nachhaltigen Modernisierung und weiteren Entwicklung des Standorts

Universitätsmedizin Essen als führender Gesundheitsdienstleister der

Metropolregion Ruhr und als Leuchtturm in Versorgung, Forschung und Lehre“,

betont Thorsten Kaatze, Kaufmännischer Direktor und stellvertretender

Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Essen.

Die Landesregierung hat den Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen im Jahr

2020 im Kampf gegen die direkten und indirekten Folgen der Corona-Pandemie eine

Milliarde Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld sollen

notwendige Investitionen in der Hochschulmedizin getätigt, Patientinnen und

Patienten eine bestmögliche Behandlung im Bereich der Spitzenmedizin ermöglicht

und die Unikliniken technisch und baulich fit für die Zukunft gemacht werden.

Die Mittel stammen aus dem NRW-Sonderprogramm für die Universitätskliniken, das

Teil des umfassenden Konjunkturprogramms der Landesregierung ist.

Quelle: Uniklinik Essen, 06.07.2021