Am Vorabend eines Krankenhaussterbens

Kliniken fordern aktives Handeln der Politik gegen das Krankenhaussterben (DKG).

Mit einem bundesweiten Protesttag und einer zentralen Kundgebung in Berlin machen die Krankenhäuser am Dienstag, 20. Juni, auf ihre angespannte wirtschaftliche Situation und steigende Insolvenzgefahr aufmerksam. Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG)

Dr. Gerald Gaß:

„Noch nie standen die deutschen Krankenhäuser unter einem so großen

wirtschaftlichen Druck wie in der jetzigen Zeit. Die Inflation sorgt für

massive Kostenerhöhungen, die anstehenden und notwendigen Tarifsteigerungen

werden diese Situation weiter verschärfen. Da Krankenhäuser aber nicht ihre

Preise anpassen können, werden die Kliniken bis Jahresende ein Defizit von 10

Milliarden Euro ansammeln, und 2024 wird die Entwicklung so dramatisch

weitergehen. Wir fordern daher umgehend ein aktives Handeln der Politik, das

den Krankenhäusern noch vor der großen Reform die Existenz sichert, damit sie

diese Reform überhaupt noch erleben können. Wir wollen keine Almosen und auch

keine Rettungspakete, sondern die faire Anpassung der Krankenhauserlöse an die

gestiegenen Kosten. Wenn die Politik weiter tatenlos zusieht, werden wir viele

Krankenhäuser verlieren, die für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

dringend gebraucht werden. Das bedeutet Versorgungslücken und Wartelisten vor

allem dort, wo die Gesundheitsversorgung ohnehin schon immer schwieriger wird

und Krankenhäuser oft die Aufgaben übernehmen müssen, die wegen wegbrechender

Arztpraxen nicht mehr geleistet werden können. Wir verlieren wertvolle

Strukturen, die man nicht ohne weiteres wieder aufbauen kann. Denn wo eine

Klinik schließen muss, suchen sich vor allem die auf dem Arbeitsmarkt heiß

begehrten Pflegekräfte andere Stellen. Sie werden nicht Jahre später in ein

möglicherweise neu eröffnetes Krankenhaus zurückkehren, sie werden auch nicht

viele kilometerweit ins nächste Krankenhaus fahren. In Zeiten des massiven

Fachkräftemangels verschärft der kalte Strukturwandel mit seinen

unkontrollierten Krankenhausschließungen die Situation noch einmal. Die Politik

muss jetzt handeln und den Menschen erklären, welchen Stellenwert die

Gesundheitsversorgung auf der politischen Agenda hat. Dass sich in einem 500

Milliarden Euro umfassenden Bundeshaushalt keine zehn Milliarden zum Erhalt der

flächendeckenden Krankenhausversorgung finden, wir uns aber milliardenschwere

Subventionen wie Dienstwagenprivileg und steuerfreies Flugbenzin leisten, ist

inakzeptabel. Immer häufiger müssen Städte und Landkreise die Defizite der

Krankenhäuser ausgleichen. Es darf aber nicht sein, dass die Finanzkraft der

Kommunen über die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung entscheidet.

Gleichwertige Lebensbedingungen sind ein verfassungsrechtlich definiertes Recht

an das sich die Bundesregierung halten muss. Nicht nur der Gesundheitsminister,

das gesamte Kabinett müssen jetzt die Frage beantworten, was ihnen die

Gesundheitsversorgung wert ist. Wenn diese Bundesregierung insgesamt nicht die

Kraft hat, das von Karl Lauterbach prognostizierte Krankenhausterben

abzuwenden, hat diese Bundesregierung schlichtweg versagt.“

Quelle: DKG, 20.06.2023