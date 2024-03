Ambulant Operieren statt unnötige Krankenhausaufenthalte

Tausende Behandlungen, die bisher stationär im Krankenhaus erbracht wurden, wären auch ambulant möglich (GKV-Spitzenverband).

Tausende Behandlungen, die bisher stationär im Krankenhaus erbracht wurden, wären auch ambulant möglich. Dies zeigt ein Gutachten des IGES-Instituts über das Ambulante Operieren im Krankenhaus (AOP), welches im Auftrag GKV-Spitzenverbands, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche

Bundesvereinigung erstellt wurde. Im Gespräch mit dem Fachmagazin OPG befasste sich Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim

GKV-Spitzenverband, einigend mit den Ergebnissen des Gutachtens. Bereits heute

erfolgen Leistungen aus dem sogenannten AOP-Katalog, sowohl ambulant als auch

stationär. Nach Aussagen der Gutachter könnten die aktuellen Leistungen des

AOP-Katalogs um fast 90 Prozent erweitert werden.

„Wir müssen jetzt die Ambulantisierung in Deutschland erfolgreich voranbringen,

denn so können unnötige stationäre Krankenhausaufenthalte und die damit

verbundenen Risiken für die Patientinnen und Patienten vermieden werden. Auch

Krankenhäuser, Ärzteschaft und Pflegepersonal werden dadurch entlastet“, so

Stoff-Ahnis im OPG-Interview. Die Überarbeitung des AOP-Katalogs sei ein längst

überfälliger Schritt, der schon in der letzten Legislaturperiode auf den Weg

gebracht worden sei und nichts mit der notwendigen Krankenhausstrukturreform zu

tun habe. Aber er ziele, so Stoff-Ahnis weiter, an wichtigen Stellen natürlich

in die gleiche Richtung: „die Ambulantisierung von unnötig stationär erbrachten

Leistungen ist einer der wesentlichen Ansätze, um unnötigen Aufwand in

Krankenhäusern zu vermeiden, aber gleichzeitig die Versorgung der Patienten und

Patientinnen auf einem qualitativ hohen Niveau zu gewährleisten.“

Quelle: GKV-Spitzenverband, 23.05.2022