Ambulant vor stationär: So wird ein Leitsatz der deutschen Gesundheitspolitik zum zahnlosen Papiertiger - Zur Veröffentlichung des Orientierungswertes für Krankenhauskosten (ZI).

Das Statistische Bundesamt hat gestern seine Ergebnisse zur Kostenentwicklung in Krankenhäusern veröffentlicht: Die Personalkosten steigen um 3,4 Prozent, die Sachkosten um 1,3 Prozent. Daraus errechnet sich eine Erhöhung der Preise für stationäre Leistungen der Krankenhäuser um 2,6 Prozent. Ganz anders das Bild im ambulanten Bereich: Gegen die Stimme der

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ist im Erweiterten Bewertungsausschuss festgelegt

worden, dass der Erstattungsbetrag je Leistung für die Vertragsärzte- und

Psychotherapeuten um lediglich 1,25 Prozent weiterentwickelt wird.

„Diese Entscheidung ist aus gesundheitsökonomischer Sicht nicht

nachvollziehbar. Denn das Argument der Krankenkassen, die schwierige

gesamtwirtschaftliche Lage erfordere eine Nullrunde für die Vertragsärzte, ist

klar widerlegt: Gemäß aktueller Veröffentlichung durch das

Bundesgesundheitsministerium ist die Lohn- und Gehaltssumme der gesetzlich

Versicherten um 2,53 Prozent gestiegen. Die Krankenkassen verfügen also über

weiter wachsende Einnahmen, in den Praxen steigen Personal- und Sachkosten

erheblich. Wendet man die Steigerungsraten der Kostenentwicklung in Kliniken

auf die Kostenstruktur von Arzt- und Psychotherapeutenpraxen an, wäre eine

Steigerung des Erstattungsbetrags für Vertragsärzte und Psychotherapeuten um

2,9 Prozent sachgerecht“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Zentralinstituts

für die kassenärztliche Versorgung (Zi), Dr. Dominik von Stillfried heute in

Berlin.

Für Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen

Bundesvereinigung (KBV) handelt es sich um eine klare Fehlentwicklung: „Der

Beschluss des Erweiterten Bewertungsausschusses schadet der vom Gesetzgeber

angestrebten Ambulantisierung von medizinischen Versorgungsleistungen. Schon

heute sind die Leistungen der Krankenhäuser besser bewertet als vergleichbare

ärztliche Leistungen. Finanziell gesehen wird es im Jahr 2021 noch einmal

attraktiver, eine Leistung im stationären statt im ambulanten Umfeld zu

erbringen. Das kann nicht zukunftsweisend sein. Allein durch Kostensteigerungen

im IT-Bereich werden 0,45 Prozent der Steigerung des Orientierungswertes, also

des Preises für ärztliche Leistungen im ambulanten Bereich bereits wieder

aufgefressen. Von der durch den Bewertungsausschuss beschlossenen Steigerung

verbleibt ein Zuwachs von 0,8 Prozent für die Deckung der übrigen

Kostensteigerungen. Insbesondere im Bereich Personal ist das niemals

ausreichend und führt dazu, dass Praxen so nicht wettbewerbsfähig bleiben

können. Damit wird ein Leitsatz der deutschen Gesundheitspolitik ‚ambulant vor

stationär‘ ad absurdum geführt. Übrig bleibt ein zahnloser Papiertiger.“

„Deswegen kann die KBV solche Beschlüsse im Erweiterten Bewertungsausschuss

nicht mittragen. Mit Blick auf die noch offene Diskussion um die Refinanzierung

der Hygienekosten im ambulanten Bereich sollte endlich auch das mehrere Hundert

Millionen schwere Hygiene-Sonderprogramm für die Kliniken zur Kenntnis genommen

werden. Hier muss ein substanzieller Ausgleich auch für den ambulanten

Versorgungsbereich geschaffen werden“, forderte Gassen.

Quelle: ZI, 01.10.2020