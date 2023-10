Ambulante Grundversorgung ist ein Eckpfeiler im niedersächsischen Gesundheitssystem (KV Niedersachsen).

KV Niedersachsen bewertet Abschlussbericht der Enquete-​Kommission zur Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung. Der Abschlussbericht der Enquetekommission Sicherstellung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung – für eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe

medizinische Versorgung wird heute im Niedersächsischen Landtag erörtert. Zwischen Januar 2019 und Februar 2021 hat sich das Gremium aus Abgeordneten aller Fraktionen, Verbandsvertreterinnen und -​vertretern sowie weiteren Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen intensiv mit den

aktuellen Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung befasst und

Handlungsempfehlungen für Niedersachsen erarbeitet.

Mark Barjenbruch, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung

Niedersachsen (KVN) und Mitglied in der Kommission, hat heute in Hannover ein

Fazit der über einjährigen Beratungen gezogen und den Abschlussbericht

bewertet. „Die Enquetekommission hat alle Bereiche der ambulanten und

stationären Versorgung in Niedersachsen analysiert und dabei die Schnittstellen

der Versorgungsbereiche einbezogen. Die ambulante medizinische Versorgung in

Niedersachsen steht vor großen Herausforderungen. Der demografische Wandel, der

auch vor den Ärztinnen und Ärzten nicht Halt macht, die Steigerung der

Morbidität in unserer Gesellschaft und der fehlende ärztliche Nachwuchs sind

aus Sicht der KVN die Themen, für die es eine Lösung zu finden gilt.“

Die Enquetekommission hat zur Lösung dieser Probleme unterschiedliche

Lösungsansätze entwickelt. Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen müsse

in Zukunft die wohnortnahe ambulante Grundversorgung für die Menschen

sichergestellt bleiben.

Um die wohnortnahe Versorgung auch bei spezialisierten Eingriffen

sicherzustellen, empfiehlt die Kommission, Regionale Gesundheitszentren im Land

aufzubauen. „Die Regionalen Gesundheitszentren können in unterversorgten oder

von Unterversorgung bedrohten Regionen eine medizinische Alternative für die

Bürgerinnen und Bürger sein. Allerdings muss der Aufgabenbereich dieser

Gesundheitszentren klar definiert werden“, sagte Barjenbruch.

„Die KVN hat schon seit langem darauf gedrängt, die seit Jahrzehnten immer

weiter zusammengekürzten Kapazitäten der medizinischen Fakultäten zur

Sicherstellung des medizinischen Nachwuchses wieder aufzustocken. Hier wurde

leider zu viel Zeit verschwendet und eine Gelegenheit vertan, dem drohenden und

teils bereits realen Ärztemangel zu begegnen und die vertragsärztliche

Versorgung mittel-​ und vor allem langfristig zu stärken. Selbst wenn ab sofort

alle mehr oder minder konkret angekündigten Maßnahmen - mehr Studienplätze und

eine Landarztquote - vollständig umgesetzt würden, wird dies bis 2035 keine

nennenswerten positiven Effekte auf die Versorgung haben. Erst nach 2035 wäre

langsam mit spürbaren Effekten zu rechnen“, so der

KVN-​Vorstandsvorsitzende.

Für die Bereiche des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes und der

Notfallversorgung in den Krankenhäusern kann Barjenbruch sich vorstellen, dass

künftig alle Notrufe in integrierten Leitstellen gebündelt angenommen und dort

an die entsprechenden Stellen disponiert werden. So würden Patienten in die

richtige Versorgungsebene gelangen.

„Wichtig ist aus Sicht der KVN der Ausbau der Digitalisierung im

Gesundheitswesen. Hierzu muss die digitale Infrastruktur in den Krankenhäusern

und den Praxen ausgebaut und die Schnittstellenproblematik behoben werden. Hier

hat die Corona-​Pandemie für einen Schub gesorgt. Wir müssen bei dem Thema am

Ball bleiben“, forderte der KVN-​Vorsitzende.

Die KVN begrüßt weiterhin die Stärkung der Rolle der hausärztlichen Versorgung

im Gesundheitssystem durch den Enquetebericht. „Die Hausärztinnen und Hausärzte

haben als Lotsen im Gesundheitssystem eine wichtige Funktion, die weiter

ausgebaut werden kann und muss. Wichtig ist aber auch die ambulante

fachärztliche Versorgung, die in der Enquetekommission häufig ignoriert worden

ist. Niedersächsische Fachärztinnen und Fachärzte entlasten die Krankenhäuser

und sichern die ambulante Versorgung. Es gibt keine doppelte Facharztschiene.

Jede Versorgungsebene hat ihre Berechtigung“, sagte Barjenbruch.

Eines der wichtigsten Ergebnisse des Abschlussberichts sei die Empfehlung der

Kommission, den gesetzlich vorgegebenen Verwaltungs-​ und

Dokumentationsaufwandes durch Entbürokratisierung zu reduzieren. „Diese

Empfehlung spricht unseren Mitgliedern aus der Seele“, so Barjenbruch

abschließend.

Quelle: KV Niedersachsen, 16.03.2021