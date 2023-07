Ambulante Potentiale der Krankenhäuser im Fokus (DKG).

Am zweiten Kongresstag des 44. Deutschen Krankenhaustages steht das Forum zur Ambulantisierung im Mittelpunkt der Diskussionen. Die Ambulantisierung der Medizin ist für uns in den Krankenhäusern ein Top-Thema der nächsten Jahre und

wird wesentlicher Teil der Strukturveränderungen in der Gesundheitsversorgung

sein. Es ist Fakt, dass diese Ambulantisierung künftig immer stärker am

Krankenhaus stattfinden wird – und muss. Dafür spricht nicht nur der stetige

Rückzug niedergelassener Ärzte aus den ländlichen Regionen und der Wunsch

junger Ärzte, angestellt zu arbeiten. Die bereits bestehenden Versorgungslücken

werden noch größer werden, weil viele niedergelassene Ärzte in den kommenden

Jahren das Rentenalter erreichen“, erklärte Dr. Josef Düllings, Präsident des

Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD).

Wesentlich sei aber auch, dass es der technische und medizinische Fortschritt

ermöglicht, mehr bisher stationär behandelte Patienten ambulant versorgen zu

können. Dieses ambulant mögliche Leistungspotenzial werde sich stetig

vergrößern. „Hier sehen wir uns auch nicht in Konkurrenz zu den Kassenärzten,

die diese Leistungen mangels Kapazitäten, Kompetenzen und Infrastruktur nicht

übernehmen können. Aufgabe der Politik ist es, den Krankenhäusern zu

ermöglichen, dieses ambulante Potenzial tatsächlich auszuschöpfen. Dazu gehört

im Übrigen auch eine entsprechende Finanzierung“, sagte Düllings. Auch für Dr.

Michael A. Weber, Präsident des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte

Deutschlands (VLK), geht Ambulantisierung „nur mit und an den Krankenhäusern.

Und dies gerne im Schulterschluss mit den niedergelassenen Kollegen. Klar ist

aber auch, dass wir Verlässlichkeit und damit Strukturvorgaben und

Schweregradeinteilungen brauchen, die auch Bestand haben“, so Weber in der

Session „§ 115b Ambulantes Operieren im Krankenhaus“. Prof. Dr. Thomas Frieling

macht zudem deutlich, dass die Gastroenterologen das Thema ebenfalls aktiv

mitgestalten wollen. „Klar ist, dass Qualität gesichert sein muss und wir eine

adäquate Vergütung zukünftig ambulant zu erbringender Leistungen im Krankenhaus

benötigen“, so der Chefarzt an der Helios Klinik Krefeld und Vorsitzender der

ALGK – Arbeitsgemeinschaft Leitender Gastroenterologischer Krankenhausärzte.

Darüber hinaus steht ab 13.00 Uhr die psychiatrische und psychosomatische

Versorgung in Deutschland auf dem Kongressprogramm. Die bestehenden

Rahmenbedingungen in Deutschland, insbesondere die „Personalausstattung

Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie“ des Gemeinsamen Bundesausschusses

(G-BA), die Fragmentierung der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung

sowie die Komplexität des Vergütungssystems gefährden die am individuellen

Patientenbedarf orientierte Versorgung psychisch erkrankter Menschen. Vor

diesem Hintergrund diskutieren in der Session „PPP-RL: Wie ist die Praxis?Wie

geht es weiter?“ Expertinnen und Experten die neuesten Entwicklungen. „Die

kleinstteilige Überregulierung durch die PPP-RL muss beendet werden. Ihr stetig

wachsender Bürokratieaufwand macht Berufe im psychiatrisch-klinischen Kontext

unattraktiver. Damit leistet sie keinen Beitrag dazu, den Herausforderungen der

Zukunft zu begegnen“, sagt Reinhard Belling, Vorsitzender der

Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger psychiatrischer und psychosomatischer

Krankenhäuser in Deutschland (BAG Psychiatrie) sowie Geschäftsführer Vitos.

Auch Dr. Iris Hauth befürchtet einen Rückschritt zur Zentralisierung auf Kosten

der gemeindeintegrierten psychiatrischen Versorgung. „Innovative medizinische

Behandlungskonzepte werden durch den starren Stationsbezug der Richtlinie nicht

abgebildet und behindert. Von der Psychiatriereform empfohlene, gut eingeführte

Sattelitenstationen in somatischen Krankenhäusern, besonders aber dezentrale

Tageskliniken werden durch die starren, kleinteiligen stationsbezogenen

Nachweise in ihrer Existenz gefährdet“, so die Regionalgeschäftsführerin im

Zentrum für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am

Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee.

Am Nachmittag wird im Forum „Qualität versus Mindestmengen und Strukturprüfung“

Professor Dr. Volker Schächinger hinterfragen, ob die Verknüpfung von

Mindestmengen mit dem Begriff der Qualität tatsächlich plausibel ist. Sein

Grundtenor ist, dass eine politisch gewollte Versorgungsstörung tatsächlich

politisch gelöst werden muss. Eine politisch motivierte Zweckentfremdung der

Qualitätssicherung lehnt Schächinger, Direktor der Med. Klinik I am Klinikum

Fulda, grundsätzlich ab. Professor Dr. Reimer Riessen, Leitender Oberarzt der

Internistischen Intensivstation am Universitätsklinikum Tübingen, wird sich mit

der Strukturprüfungsrichtlinie Intensivmedizin beschäftigen. Dabei geht es

Riessen auch darum, zu erörtern, ob eine generelle Umwandlung von

Rufbereitschaft für Bereitschaftsdienste möglich und sinnvoll ist. Personal ist

nicht vorhanden, es würde zudem am nächsten Tag im Tagdienst fehlen. Für viele

Ärztinnen und Ärzte sei ein solches Modell schlicht unattraktiv, was dazu

führt, dass diese Ärzte sich andere Tätigkeitsfelder suchten. Für die

Patientensicherheit, und das ist sicherlich die wichtigste Botschaft seines

Vortrages, würde es wenn überhaupt nur einen minimalen Zusatznutzen geben.

Abgerundet wird die Session um die Qualitätssicherung durch den Chef des IQTIG,

Professor Dr. Claus-Dieter Heidecke, der die Qualitätssicherung der Zukunft

thematisiert. Dabei wird er sich bisheriger Qualitätssicherungsmaßnahmen wie

beispielsweise den plan. QI widmen. Das vielfach kritisch betrachtete

Instrument wird derzeit in den drei Bundesländern Hamburg, Hessen und Saarland

vollumfänglich umgesetzt. Hingegen wird die unmittelbare Wirksamkeit in fünf

Bundesländern durch eigene Gesetzgebung aufgehoben. Heidecke fokussiert in

seinem Vortrag auf die Patientenzentrierung der QS, wird sich aber auch der

Messbarkeit von Qualität widmen.

Unter dem Titel „Kurswechsel in der Krankenhauspolitik?!“ können sich alle

Interessierten noch bis 17. November per Livestream unter

www.deutscher-krankenhaustag.de über die neuesten Trends aus dem

Krankenhausbereich informieren. Der 44. Deutsche Krankenhaustag findet parallel

zur weltweit größten Medizinmesse MEDICA in Düsseldorf stattfinden.

Detaillierte Informationen finden Sie unterwww.deutscher-krankenhaustag.de.

Der Deutsche Krankenhaustag ist eine wichtige berufsgruppenübergreifende

Plattform für die deutschen Krankenhäuser und findet jährlich im Rahmen der

MEDICA statt. Gesellschafter der GDK sind die Deutsche Krankenhausgesellschaft

(DKG), der Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) und der

Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK). Der Pflegebereich

ist durch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Schwesternverbände und

Pflegeorganisationen in Deutschland (ADS) und den Deutschen Berufsverband für

Pflegeberufe (DBFK) in die Arbeit der GDK eingebunden.

Zugehörige Dateien

Quelle: DKG, 16.11.2021