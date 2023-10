Anästhesisten distanzieren sich vom Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (DGAI).

Stellungnahme trägt zur Verunsicherung bei - Intensivmediziner aus der Anästhesiologie distanzieren sich von Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung - Keine Alternative zu Kontaktbeschränkungen. Nürnberg. Intensivmediziner aus dem Bereich der Anästhesiologie kritisieren die

Aussage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), wonach ein Lockdown in

Teilen nicht das richtige Mittel gegen die Corona-Pandemie sei.

Der Präsident des „Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten“ (BDA), Professor

Dr. Götz Geldner, sagt, dass es zu einer deutlichen Einschränkung von Kontakten

und damit der Ausbreitungsmöglichkeit der Infektion derzeit keine Alternative

gebe. Alle anderen Schritte seien bislang nicht genügend wirksam gewesen. Viel

stärker als im Frühjahr gehe es jetzt darum, einen Kollaps der gesamten

Intensivmedizin in Deutschland und damit sehr viele Tote zu vermeiden: "Wir

können der Lawine, die sich bald lösen könnte, als Gesellschaft und

Gesundheitssystem nicht tatenlos zusehen", sagt Professor Geldner.

Der BDA mit seinen mehr als 20.000 Mitgliedern, die als Anästhesistinnen und

Anästhesisten derzeit in der Pandemie in der Intensivmedizin an vorderster

Front arbeiten, distanziert sich damit deutlich von einem Positionspapier der

KBV, das gestern in Umlauf gebracht wurde und bei dem der BDA über seine

Mitgliedschaft im „Spitzenverband Fachärzte Deutschlands“ (SpiFa) als

Unterstützer genannt worden ist. Professor Geldner bekräftigt, dass der BDA das

Positionspapier der KBV inhaltlich nicht unterstützt und im Vorfeld keinerlei

Kenntnis über dieses Papier hatte: „Eine solche Stellungnahme zum jetzigen

Zeitpunkt erachtet der BDA als grundsätzlich nicht zielführend. Sie trägt nur

zu einer weiteren unnötigen Verunsicherung der Bevölkerung bei.“

Diese Auffassung teilt auch die Schwestergesellschaft des BDA, die „Deutsche

Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin“ (DGAI) mit ihren mehr als

15.000 anästhesiologischen Mitgliedern

Quelle: DGAI, 29.10.2020