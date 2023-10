Anhörung des Petitionsausschuss zur Behebung der Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen im deutschen Gesundheitswesen (Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin).

Petitionsausschuss lädt zur Anhörung der Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen im deutschen Gesundheitswesen ein. Diskutiert wurde die Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen im deutschen Gesundheitswesen. Berlin, 29.10.2020. Die Petition der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ) zu den Mängeln in der medizinischen und pflegerischen

Versorgung von Kindern und Jugendlichen aufgrund einer verfehlten

Bedarfsplanung wurde am 26. Oktober in der öffentlichen Sitzung des

Petitionsausschusses erörtert.

In ihrer Petition fordert die DAKJ als Dachverband aller kinder- und

jugendmedizinischen Gesellschaften und Verbände in Deutschland längst

überfällige Verbesserungen der Ausbildung zur Kinderkrankenpflege und der Aus-

und Weiterbildung zu Kinder- und Jugendärztin/-arzt bzw. Kinder- und

Jugendpsychiater/in. Auf gleich mehreren weiteren Feldern mahnt die DAKJ

dringenden Verbesserungsbedarf an.

(Den Wortlaut der Petition finden Sie unter:

https://www.dakj.de/projekte/petition-fuer-bessere-rahmenbedingungen-in-der-medizinischen-versorgung-unserer-kinder-und-jugendlichen/

)

In seinem einführenden Vortrag erläutert Prof. Dr. med. Hans-Iko Huppertz,

Generalsekretär der DAKJ und Petent, eindrücklich die akute Gefährdung der

Versorgungsqualität in den Kinder- und Jugendarztpraxen, Kliniken für Kinder-

und Jugendmedizin sowie im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der

Kinderchirurgie, die sich im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der SARS CoV-2

Pandemie noch verschärft haben.

Insbesondere Kinderkliniken sind – infolge einer jahrelangen verfehlten Politik

von Bund und Ländern – einem massiven wirtschaftlichen Druck ausgesetzt. „Es

muss daher mehr unternommen werden, um ein weiteres Kinderkliniksterben zu

verhindern“ fordert Huppertz und begrüßt, dass dieses Problem mittlerweile auch

vom Gemeinsamen Bundesausschuss aufgriffen wurde, der festgelegt habe, dass

Kinderkliniken zur Daseinsvorsorge gehören und den Anspruch auf

Sicherstellungszuschläge auf Krankenhäuser mit Kinderabteilungen ausgeweitet

hat. Die bisherige Ausgestaltung dieser Verbesserung ist aber noch

unzureichend.

Auch die von der DAKJ seit Jahren beklagten Defizite im öffentlichen

Gesundheitsdienst (ÖGD) hat die aktuelle Pandemie schonungslos offengelegt. Die

Initiative mehr Personal einzustellen wird daher ausdrücklich von allen

Teilnehmern begrüßt, allerdings fehlt es laut Huppertz immer noch an einem

schlüssigen Gesamtkonzept.

Der Zugang zur ambulanten pädiatrischen Versorgung ist für Kinder und

Jugendliche ebenfalls nicht regelhaft gewährleistet. Eltern kranker Kinder

warten teilweise wochenlang auf Termine. Hinsichtlich des Terminservicegesetzes

(TSVG) berichtet Huppertz daher von „gemischten Erfahrungen“. So seien die

neuen Möglichkeiten zur Terminvereinbarung insbesondere in vulnerablen Gruppen

kaum bekannt, hier müssten Eltern und Kinder über Lotsen durch das

Versorgungssystem begleiten werden.

Birgit Pätzmann-Sietas vom Vorstand des Berufsverbandes Kinderkrankenpflege

Deutschland und Mit-Petentin erläuterte die schwierige Lage der

Kinderkrankenpflege, obwohl, so hebt sie hervor, in der Kinder- und

Jugendmedizin Ärzte und Pflege schon lange geeint seien, durch die Sorge um das

erkrankte Kind, so leide die Kinderkrankenpflege – ebenso wie die Pädiatrie –

unter einem erheblichen Fachkräftemangel. Das neue Pflegeberufegesetz bereite

Probleme in der Umsetzung, da kinderpflegerische Vertiefungsansätze

unzureichend und das Wahlrecht zur Spezialisierung in der Gesundheits- und

Kinderkrankenpflege in den Pflegeschulen einiger Bundesländer gar nicht

angeboten werden.

Um den ärztlichen Nachwuchs zu sichern sprach sich der Generalsekretär der DAKJ

für eine Steigerung der Medizinstudienplätze um 30% aus und warb zugleich für

eine Weiterbildungsförderung in der Pädiatrie analog zu den Programmen in der

Allgemeinmedizin.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit (BMG),

Dr. Thomas Gebhart (CDU), unterstützt die Forderung der DAKJ. Zwar weise die

neue Bedarfsplanung der Bundesregierung bundesweit 408 neue

Zulassungsmöglichkeiten für Pädiater aus, dies genüge jedoch nicht, wenn es zu

wenig Nachwuchs an Ärzten gebe. „Wer die ärztliche Versorgung in zehn oder

zwanzig Jahren sichern möchte, muss heute junge Ärztinnen und Ärzte ausbilden,

was Sache der Bundesländer ist, die hier dringend gefordert sind“, betont er.

Ein weiteres Ziel der Eingabe ist es sicherzustellen, dass die medizinische

Versorgung von Kindern und Jugendlichen den Vorgaben der

UN-Kinderrechtskonvention gerecht wird. Diese sieht Gebhart in Deutschland im

Vergleich mit anderen Ländern als erfüllt an. Es gebe zwar Herausforderungen,

die aber angegangen würden. So bestünde die Möglichkeit, Krankenhäuser für die

ambulante Behandlung zu öffnen. In „unterversorgten Gebieten“ sei eine solche

Öffnung vorgesehen. Das Ziel der Bundesregierung sei es aber, dass auch in

ländlichen Regionen die ambulante Versorgung gewährleistet werden kann.

Hingegen sieht Huppertz erhebliche Probleme der zukünftigen Aufrechterhaltung

der noch ausreichenden ambulanten Versorgung, besonders wegen des

Nachwuchsmangels.

Bezüglich der Frage zur vorbeugenden Arzneimittelsicherheit für Kinder habe es

von Seiten der EU-Kommission im Sommer eine Evaluation der Gesetzgebung

gegeben, die auch Verbesserungsansätze aufzeige, allerdings ließen sich zum

aktuellen Zeitpunkt noch keine konkreten Maßnahmen daraus ableiten.

Professor Huppertz beschließt die Anhörung mit den Worten, dass die

Bundesregierung mit ihren Bemühungen um eine bessere Gesundheitsversorgung

sicherlich den richtigen Weg eingeschlagen habe, dies könne aber die Aufnahme

der Kinderrechte ins Grundgesetz nicht ersetzen.

Das abschließende Votum des Petitionsausschusses soll in einer späteren Sitzung

erfolgen. Die Aufzeichnung der öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses

finden Sie unter:

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw44-pa-petitionen-799862

Birgit Pätzmann-Sietas, Vorstandsmitglied des Berufsverbands

Kinderkrankenpflege Deutschland e. V.

Prof. Dr. med. Hans-Iko Huppertz, Generalsekretär der Deutschen Akademie für

Kinder- und Jugendmedizin e. V.

Quelle:Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, 30.10.2020