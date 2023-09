Anhörung zur künftigen Krankenhausfinanzierung am 19.05.2021 (Bundestag).

Anträge der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Krankenhausfinanzierung sind am Mittwoch, 19. Mai 2021, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses. Die Sitzung unter Vorsitz von Erwin Rüddel (CDU/CSU)

beginnt um 14.15 Uhr im Sitzungssaal 4.700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eine Stunde. Antrag der FDP Die FDP-Fraktion fordert in ihrem Antrag (19/261919) mehr Investitionen und

weniger Bürokratie für Krankenhäuser. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass

ein funktionierendes Gesundheitswesen Priorität haben müsse. Es sei auch

deutlich geworden, dass viele Strukturen im Gesundheitswesen nicht mehr

zeitgemäß seien.

Die Abgeordneten fordern die Bundesländer auf, ihren Verpflichtungen für

Investitionen in Krankenhäuser nachzukommen. Das Abrechnungssystem über

Fallpauschalen (DRG) im Krankenhaus müsse entbürokratisiert werden, ohne neue

Fehlanreize zu setzen. Eine Kommission sollte ferner prüfen, welche

alternativen Modelle zur Krankenhausfinanzierung genutzt werden könnten.

Antrag der Linken

Die Linksfraktion fordert in ihrem Antrag (19/26168) einen Systemwechsel in der

Krankenhausfinanzierung. Der Zweck eines Krankenhauses sei nicht, Profite zu

erwirtschaften, sondern die Bevölkerung bedarfsgerecht zu versorgen.

Die derzeitige Finanzierung der Krankenhäuser stehe im Gegensatz zu den

sozialstaatlichen Grundsätzen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG). Die

erlösorientierte Steuerung der Krankenhäuser führe zu Fehlanreizen, die

gravierende negative Auswirkungen für die Versorgung der Patienten und die

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den Kliniken hätten.

„Bedarfsgerechte Personalbemessung einführen“

Die Abgeordneten fordern unter anderem konkret, das System der Fallpauschalen

(DRG) abzuschaffen und durch ein System der Selbstkostendeckung zu ersetzen.

Die Trägerschaft der Krankenhäuser müsse auf eine gemeinwohlorientierte und

nichtkommerzielle Basis gestellt werden.

Für alle Berufsgruppen im Krankenhaus müsse bundesweit eine bedarfsgerechte

Personalbemessung eingeführt werden. Nötig sei zudem eine bedarfsgerechte

Krankenhausplanung. Der Bund solle sich an der Investitionsfinanzierung der

Länder beteiligen.

Antrag der Grünen

Bündnis 90/Die Grünen fordern in ihrem Antrag (19/27830) mehr Verlässlichkeit

und Qualität in der Krankenhausversorgung. Menschen müssten sich unabhängig

davon, wo sie leben und in welcher sozialen Lage sie sich befinden, auf ein

hochwertiges Versorgungssystem verlassen können.

Die Abgeordneten fordern unter anderem eine Reform der

Betriebskostenfinanzierung. So solle die bisher an Fallpauschalen orientierte

Vergütung durch eine am Versorgungsbedarf und an der Behandlungsqualität

orientierte Vergütung ersetzt werden. Der Bund solle die Möglichkeit bekommen,

gemeinsame bundesweite Grundsätze für eine bedarfsgerechte Versorgungs- und

Krankenhausplanung zu definieren.

„Mindestinvestitionsquote einführen“

Die Investitionsfinanzierung für Kliniken solle mit dem Ziel einer dauerhaft

hälftigen Beteiligung des Bundes reformiert werden, verbunden mit der

Einführung einer am Investitionsbedarf ausgerichteten Mindestinvestitionsquote.

Zudem sollte die Pflege im Krankenhaus reformiert werden, indem ein

wissenschaftliches Personalbemessungsinstrument eingeführt werde, das den

Personalbedarf am pflegerischen Bedarf ausrichte und die Finanzierung der

notwendigen Stellen gewährleiste. (pk/11.05.2021)

Interessierte Zuhörer können einen Gastzugang für die Onlineübertragung der

Anhörung erhalten. Anmeldungen sind per E-Mail im Sekretariat des

Gesundheitsausschusses möglich (gesundheitsausschuss@bundestag.de). Sofern ein

Gastzugang möglich ist, wird eine Bestätigung mit den Zugangsdaten versandt.

Quelle: Bundestag, 15.05.2021