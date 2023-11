AOK begrüßt Empfehlung der Monopolkommission für Krankenhausplanung auf Basis von Leistungsgruppen (Medienmitteilung).

Der AOK-Bundesverband begrüßt die Empfehlung der Monopolkommission, die Krankenhausplanung der Bundesländer künftig auf Basis von Leistungsgruppen zu organisieren: "Um die Spezialisierung von Leistungen zur Sicherung der Versorgungsqualität zu erreichen, muss die derzeit bestehende

Krankenhaus-Rahmenplanung auf Basis von Betten und einzelnen Fachrichtungen

ersetzt werden. An ihre Stelle sollten Versorgungsaufträge auf Basis von

Leistungsgruppen treten, die festlegen, welche Leistungen eine Klinik erbringen

und abrechnen kann. Wir teilen die Einschätzung der Monopolkommission, dass das

Instrument der Leistungsgruppen den Qualitätswettbewerb im stationären Bereich

stärken kann", so die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola

Reimann.

In ihrem gestern veröffentlichten Sondergutachten unter dem Titel

"Krankenhausversorgung nach Corona: Wettbewerb, Planung und Finanzierung neu

organisieren" hatte die Monopolkommission dringenden Verbesserungsbedarf bei

den derzeit bestehenden stationären Versorgungsstrukturen festgestellt. Die AOK

stimme der Einschätzung der Kommission zu, dass sich die Ziele einer

flächendeckenden, qualitativ hochwertigen und finanziell tragfähigen

Krankenhausversorgung mit den derzeitigen Strukturen nicht erreichen lassen, so

AOK-Vorständin Reimann: "Der Reformbedarf bei der Krankenhausplanung und bei

der Finanzierung der Kliniken wird in dem Gutachten zu Recht betont."

Reimann: Klare Priorisierung der Versorgungsqualität notwendig

Allerdings nehme die Frage der Sicherstellung in dem Gutachten sehr viel Raum

ein, während die qualitätsorientierte Konzentration der Krankenhaus-Landschaft

zu kurz komme, so Reimann. "Insgesamt brauchen wir eine klare Priorisierung der

Versorgungsqualität gegenüber Trägervielfalt und räumlicher Nähe einer Klinik",

fordert Reimann. Mehr Konzentration der Versorgung lasse sich auch durch ein

intelligent gestaltetes System der Vergütung von Vorhaltekosten für die

Krankenhäuser erreichen, das auch von der Monopolkommission befürwortet wird.

Sie müssten allerdings an die Einhaltung bestimmter strukturelle Vorgaben

geknüpft werden und Hand in Hand mit einer reformierten Krankenhausplanung

gehen.

Insgesamt sei die Monopolkommission sehr stark im traditionellen sektoralen

Denken verhaftet: "Versorgung und Sicherstellung auf dem Land können nicht rein

stationär gedacht werden. Es braucht eine Umwandlung stationärer Strukturen in

ambulante Versorgungszentren mit Möglichkeit zur Übernachtung", betont Reimann.

Für diese "Ambulantisierung" von Krankenhausleistungen brauche es einen klaren

ordnungspolitischen Rahmen. Nötig seien eine gute sektorenübergreifende

Versorgungsplanung, wie sie auch im Koalitionsvertrag vorgesehen sei, und ein

wirtschaftliches, sektorengleiches Vergütungssystem auf einer konsistenten

vertraglichen Grundlage.

Dossierstempel

Krankenhaus

AOK informiert seit über zehn Jahren über Qualität von Kliniken

Die Forderung der Monopolkommission nach einer Stärkung der Rolle der

gesetzlichen Krankenkassen bei der "qualitätsorientierten vergleichenden

Beratung im Rahmen der Krankenhauswahl" wird von der AOK ausdrücklich begrüßt:

"Wir bieten schon seit mehr als zehn Jahren die aussagekräftigsten

Informationen zur Behandlungsqualität bei bestimmten Operationen an. Mit dem

Verfahren zur Qualitätssicherung mit Routinedaten, das vom Wissenschaftlichen

Institut der AOK entwickelt worden ist, haben wir Standards in diesem Bereich

gesetzt. In unserem Gesundheitsnavigator können alle Interessierten die

Behandlungsqualität in den einzelnen Kliniken vergleichen. Außerdem versorgen

wir gezielt einweisende Ärztinnen und Ärzte mit diesen Informationen", betont

Carola Reimann.

Allerdings sei es mindestens ebenso wichtig, das Thema Qualität auch auf der

strukturellen Ebene anzugehen. "Es kann nicht sein, dass Patientinnen und

Patienten immer noch Gefahr laufen, in einem Krankenhaus zu landen, das

bestimmte komplizierte Eingriffe nur wenige Male im Jahr durchführt. Die

anstehende Krankenhausreform muss das Ziel einer hohen Versorgungsqualität in

den Mittelpunkt stellt und die Versicherten künftig vor den Risiken einer

Gelegenheitsversorgung schützen", so Reimann.

Quelle: Medienmitteilung, 31.05.2022