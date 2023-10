Appell von DIVI und DKG: Korrekte Meldung betriebsbereiter Betten an DIVI-Intensivregister (Pressemitteilung).

[...] Entsprechend der offene Brief von DIVI und DKG: Meldungen im DIVI-Intensivregister

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst einmal möchten wir Ihnen sehr herzlich für Ihre regelmäßige

Beteiligung am DIVI Intensivregister und die Aktualisierung der dort erfassten

Zahlen danken. Die Daten sind eine sehr wichtige Grundlage für die weitere

Steuerung der Versorgung in den kommenden Wochen und Monaten. Die

Aufmerksamkeit, die diesen Zahlen geschenkt wird, ist entsprechend hoch. Die

aktuelle Pandemiesituation spitzt sich leider zu und wir erleben den

Patientenzuwachs auch in den täglichen Meldungen des DIVI-Intensivregisters.

Heute haben wir die dringende Bitte an Sie, diese von Ihnen täglich

übermittelten Meldungen nochmals zu verifizieren. Bei den Meldedaten

übermitteln Sie auch die „aktuell freien“ und sofort betreibbaren

Intensivbetten und ergänzend dazu die so genannte „Notfallreserve“, die

innerhalb von sieben Tagen für die Versorgung verfügbar gemacht werden kann. An

einigen Standorten sehen wir eine Diskrepanz bei diesen gemeldeten Daten

dahingehend, dass zum Teil „sofort verfügbare freie Betten“ gemeldet werden,

für die allerdings zunächst die Notwendigkeit besteht, den Regelbetrieb

einzuschränken, um das für den Intensivbereich erforderliche Personal aus

anderen Stationen zusätzlich bereitzustellen. Diese Betten sollten in der

Rubrik „7-Tagereserve“ gemeldet werden.

Anders als im Frühjahr haben wir aktuell das Regelversorgungsystem noch nicht

flächendeckend zurückgeführt, so dass ein Teil der notwendigen personellen

Kapazitäten zum vollumfänglichen Betrieb aller Intensivkapazitäten dort noch

gebunden ist. Wir wissen, dass Sie als Verantwortliche in den Kliniken vor der

besonderen Herausforderung stehen, das Regelsystem parallel zur Corona

Bereitschaft und Behandlung aufrecht zu erhalten.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft steht aktuell in Gesprächen und

Verhandlungen mit den politisch Verantwortlichen, um die Wiedereinsetzung des

Rettungsschirms als wirtschaftliche Absicherung im Ausnahmezustand zu

erreichen.

Abschließend nochmals die herzliche Bitte an Sie und die in Ihrem Haus

verantwortlichen Personen für die Meldungen an das DIVI-Register. Bitte

differenzieren Sie so valide wie möglich zwischen den sofort verfügbaren und

mit Personal ausgestatteten Intensivbetten und der durch Umschichtung und

Umorganisation verfügbaren Notfallreserve an Intensivbehandlungsmöglichkeiten.

Das ist für eine unmissverständliche Interpretation der Daten und daraus

abgeleiteten Planung unerlässlich.

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und

Ihren Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern angesichts dieser besonderen Lage

alles Gute und Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gerald Gaß (Präsident DKG) und Prof. Dr. Uwe Janssens (Präsident der DIVI)

Quelle: Pressemitteilung, 03.11.2020