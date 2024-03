Arbeits- und Digitalisierungsministerium startet Befragung zur Digitalisierung in der Pflege in Rheinland-Pfalz

Studie digi2care dient zur Standortbestimmung und zu den Digitalisierungs-Bedarfen in der Pflege in Rheinland-Pfalz (Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz).

Welche Chancen die Digitalisierung in der Pflege bietet und wie die Arbeit in der Pflege durch digitale Anwendungen verbessert werden kann, waren einige der vielen Fragen auf dem Fachkräftegipfel Pflege 2021, die Anlass zur Studie digi2care gegeben haben, informierte Arbeits- und Digitalisierungsminister

Alexander Schweitzer zum Start der Befragung zur Digitalisierung in der Pflege in Rheinland-Pfalz. Die Fachkräfte- und Versorgungssicherung in der Pflege ist eine der größten

Herausforderungen für die Zukunft. Aus diesem Grund setzt die

rheinland-pfälzische Landesregierung seit Jahren gemeinsam mit ihren

Partnerinnen und Partnern aus dem Gesundheitswesen und der Pflege die

„Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege“ (FQI Pflege) um.

Im neuen Handlungsfeld der FQI Pflege 2.1 „Digitalisierung in der Pflege“ führt

die Landesregierung die Studie „digi2care“ zur Standortbestimmung und zu den

Digitalisierungs-Bedarfen in der Pflege in Rheinland-Pfalz durch. In den

nächsten Tagen erhalten alle Pflegeschulen und pflegerelevanten

Versorgungseinrichtungen wie Krankenhäuser und ambulante sowie stationäre

Pflegeeinrichtungen die Einladung, an der Online-Befragung teilzunehmen.

Arbeits- und Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer erhofft sich zum

Studienauftakt eine große Teilnahmebereitschaft der befragten Einrichtungen:

„Die herausragende Bedeutung der Pflege für die gesundheitsbezogene Versorgung

der Bevölkerung, aber auch die konkreten Belastungen der in der Pflege

Beschäftigten sind durch die Corona-Pandemie wie selten zuvor sichtbar

geworden. In den Fokus der Öffentlichkeit rücken damit nicht nur die aktuellen

Arbeitsbedingungen und Fachkraftengpässe in der Pflege, sondern auch damit

verbundene Fragen, wie die Rahmenbedingungen für die Pflegeberufe zeitnah und

langfristig weiterentwickelt und verbessert werden können. Wir versprechen uns

von digi2care konkrete Hinweise, wo wir in Sachen Digitalisierung in der Pflege

in Rheinland-Pfalz stehen und wohin die Reise in die Zukunft gehen muss.“

Ziel ist es, durch die Umfrage „digi2care“, aussagekräftige und verlässliche

Informationen zur Ausstattung in den verschiedenen Einrichtungen mit digitaler

Hard- und Software zu erhalten und Informationen zum Umgang und Einsatz mit und

von digitalen Endgeräten und Programmen zu sammeln. Auch die Erfahrungen und

Einschätzungen von Bedarfen entsprechender Digitalisierungsentwicklungen der

befragten Einrichtungen für die kommenden Jahre sind entscheidend und werden

abgefragt. Anhand der Informationen aus dieser Studie können weitere

Erkenntnisse zur Digitalisierungslandschaft in Rheinland-Pfalz gewonnen und

Schwerpunkte in der Digitalisierung in der Pflege gezielt gesetzt werden. Die

Studie wird im Auftrag des Ministeriums von der DIP GmbH (Dienstleistung,

Innovation, Pflegeforschung GmbH) aus Köln wissenschaftlich durchgeführt.

Quelle: Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz, 27.04.2022