Auszahlung von Fördermitteln für die Digitalisierung von Kliniken im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes. Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage (Bundestag, PDF, 166 kB).

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage von. Mit Stand vom 18. November 2021 liegen dem BAS insgesamt 3 055 Anträge auf Gewährung von Fördermitteln nach dem KHZF vor. Bislang wurden Fördermittel in Höhe von 1 616 241 714,52 Euro beantragt. Im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG),

das seit Oktober 2020 in Kraft ist, will der Bund für moderne Notfallkapazitäten, Digitalisierung und IT-Sicherheit in Kliniken 3 Mrd. Euro ausgeben (https://www.bundesgesundhe

itsministerium.de/krankenhauszukunftsgesetz.html). Die Länder sollen weitere

1,3 Mrd. Euro zur Verfügung stellen, sodass insgesamt 4,3 Mrd. Euro

bereitstehen (ebd.). Entsprechend dem neu eingefügten § 14a des

Krankenhausfinanzierungsgesetzes zur Errichtung des Krankenhauszukunftsfonds

müssen mindestens 15 Prozent der gewährten Fördermittel für Maßnahmen zur

Verbesserung der Informationssicherheit verwendet werden.

Quelle: Bundestag, 01.12.2021