Baden-Württemberg: AOK-Statistik zeige Fallzahlrückgänge um 17 Prozent

AOK Baden-Württemberg führt weniger Klinik-Aufenthalte auf Überversorgung zurück (Presseaussendung).

In der Omikron-Welle sind die Fallzahlen in den südwestdeutschen Krankenhäusern wieder ähnlich stark zurückgegangen wie in den vorangegangenen Infektionswellen. Nach einer aktuellen Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) war bei den somatischen Krankenhausfällen in Baden-Württemberg

im Zeitraum von Januar bis Mai 2022 insgesamt ein Rückgang von 17 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2019 festzustellen.

„Die Fallzahl-Rückgänge in der jüngsten Pandemiewelle haben zwar ein

vergleichbares Ausmaß wie die Wellen davor, aber andere Gründe“, kommentiert

Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, die

Ergebnisse. „Sie dürften in erster Linie auf Personalausfälle infolge der

zahlreichen Omikron-Infektionen zurückzuführen sein, während zu Beginn der

Pandemie gezielte Absagen geplanter Operationen zur Aufrechterhaltung der

stationären Versorgung erfolgten.“

Der Blick auf die einzelnen Leistungsbereiche zeigt von Januar bis Mai 2022

erneut vergleichbare Fallzahlrückgänge bei Notfällen, Krebsoperationen,

planbaren OPs und sogenannten ambulant-sensitiven Behandlungen wie in den

letzten drei Pandemiewellen. So gab es in der Omikron-Welle im Vergleich zum

Zeitraum Januar bis Mai 2019 11 Prozent weniger Herzinfarkt-Behandlungen und 11

Prozent weniger Schlaganfall-Behandlungen in den Krankenhäusern

Baden-Württembergs. Bei den Krebs-Operationen zeigt sich ein ähnliches Bild:

Brustkrebs-OPs haben von Januar bis Mai 2022 um minus 10 Prozent abgenommen,

Darmkrebs-Operationen um minus 17 Prozent.

Bei planbaren Eingriffen, die zu Beginn der Pandemie 2020 noch stark

zurückgefahren worden waren, um die Kliniken zu entlasten, gab es zuletzt nur

noch moderate Rückgänge. So war bei der Implantation von Hüftprothesen nur noch

ein Minus von 4 Prozent zu verzeichnen. Weiterhin sehr hoch sind die Rückgänge

dagegen bei den Mandelentfernungen (minus 44 Prozent).

Die starken Einbrüche bei den sogenannten ambulant-sensitiven Diagnosen, die

nach Einschätzung von Expertinnen und Experten sehr häufig ebenso gut im

ambulanten Bereich behandelt werden könnten, setzten sich in der jüngsten

Pandemiewelle im Südwesten fort: Minus 39 Prozent bei der Behandlung der

chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD, minus 40 Prozent bei

Rückenschmerzen, minus 41 Prozent bei Bluthochdruck-Behandlungen und minus 24

Prozent bei den Behandlungen von Diabetes. „Hier kann man wohl nicht mehr von

einem vorübergehenden Pandemieeffekt sprechen. Diese Patientinnen und

Patienten, die in der Vergangenheit häufiger im Krankenhaus behandelt wurden,

kommen mit diesen Erkrankungen nicht mehr so schnell dorthin zurück“, sagt

Johannes Bauernfeind. Diese Entwicklung müsse in die Überlegungen zur Reform

der Krankenhauslandschaft in Deutschland einbezogen werden. „Die

Regierungskommission ist gefordert, den Abbau von Über- und Fehlversorgung, der

sich zumindest in Teilen hinter diesen Zahlen verbergen dürfte, in ihre

Überlegungen einzubeziehen.“

Die Analyse des WIdO macht einige Besonderheiten der Omikron-Welle in

Baden-Württemberg gegenüber den Infektionswellen der Jahre 2020 und 2021

sichtbar: „Mit der Omikron-Welle sank der Anteil der Patienten, die wegen

Co-vid-19 stationär behandelt werden mussten. Gleichzeitig stieg der Anteil

derer, bei denen Covid-19 nicht der primäre Behandlungsanlass für den

Krankenhausaufenthalt war“, erklärt Johannes Bauernfeind. „Daher haben wir in

unsere aktuellen Analysen nur noch jene Patientinnen und Patienten einbezogen,

bei denen zusätzlich zur Covid-19-Diagnose eine weitere, für diese Erkrankung

relevante Hauptdiagnose wie beispielsweise eine Viruspneumonie oder eine akute

Infektion der Atemwege kodiert wurde.“ Die entsprechende Auswertung zeigt, dass

sich der Anteil der hospitalisierten Erkrankten ab 18 Jahren, die auf Beatmung

angewiesen waren, im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Infektionswellen

halbiert hat (von 23 auf 12 Prozent). Keine positive Entwicklung gab es

allerdings bei der Sterblichkeit der besonders schwer erkrankten Patientinnen

und Patienten mit Beatmung: Sie lag auch in der Omikron-Welle weiterhin bei 50

Prozent.

Quelle: Presseaussendung, 08.09.2022