Baden-Württemberg fördert Ausbau von Primärversorgungszentren mit 10 Millionen Euro

Als erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen sollen künftig neben der Hausarztpraxis auch Primärversorgungszentren eine wichtige Rolle spielen. Für deren Ausbau stellt das Gesundheitsministerium weitere 10 Millionen Euro zur Verfügung. In der Regel wenden sich

Patientinnen und Patienten bei gesundheitlichen Problemen zunächst an die Hausärztinnen und Hausärzte. In Zukunft sollen beim Erstkontakt jedoch auch sogenannte „Primärversorgungszentren“ eine wichtige

Rolle spielen. Hier arbeiten unterschiedlichste Gesundheitsberufe eng zusammen

und bieten Bürgerinnen und Bürgern eine umfassende Betreuung. Sie entlasten

dadurch die Krankenhäuser und sichern die Gesundheitsversorgung gerade in

ländlichen Regionen. Für den Ausbau von Primärversorgungszentren stellt das

Sozial- und Gesundheitsministerium deshalb weitere 10 Millionen Euro für die

Stadt- und Landkreise zur Verfügung.

Neues Förderprogramm mit deutlich höherem Volumen

„Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir unsere Gesundheitsversorgung

grundlegend weiterentwickeln und zukunftsfest aufstellen müssen“, sagte Sozial-

und Gesundheitsminister Manne Lucha am Montag (7. März) in Stuttgart.

„Primärversorgungszentren bieten neben einer Erstberatung und medizinischer

Grundversorgung auch präventive, gesundheitsfördernde, kurative, pflegerische,

rehabilitative oder palliative Angebote. Unser Ziel ist es, dass jede und jeder

künftig möglichst nah am Wohnort ein passendes Angebot finden kann.

Verschiedene Gesundheitsberufe sollen zudem noch enger zusammenarbeiten. Die

zehn Millionen Euro, die wir jetzt zur Verfügung stellen, sind nochmal ein

deutlicher Zuschlag im Vergleich zu den bisherigen Förderaufrufen. Ich bin

deshalb sehr froh, dass uns dieses Förderprogramm gelungen ist und freue mich

auf die Anträge der Stadt- und Landkreise.“

Bereits in den Jahren 2019 und 2020 hat das Ministerium für Soziales,

Gesundheit und Integration zwei Förderaufrufe veröffentlicht. Da die bisherigen

Förderaufrufe mit großem Interesse aufgenommen wurden und sich die daraus

entstandenen Projekte etabliert haben, wird nun ein erneuter Aufruf mit einem

deutlich höheren Fördervolumen veröffentlicht. Die Ergebnisse der Projekte

sollen neue Erkenntnisse liefern, wie Primärversorgungszentren und -netzwerke

zukünftig in Baden-Württemberg flächendeckend aufgebaut werden können.

Was sind Primärversorgungszentren?

Primärversorgungszentren sind eine leicht zugängliche Anlaufstelle für alle

Menschen mit gesundheitlichen Anliegen und Problemen. Sie sollten, einem

gemeindenahen und quartiersbezogenen Ansatz folgend, gut in die örtlichen

Strukturen eingebunden sein. Es arbeiten dort nicht nur Ärztinnen und Ärzte,

sondern auch Fachkräfte aus vielen anderen Gesundheitsberufen im Team zusammen.

Das ermöglicht eine kontinuierliche Behandlung mit längeren Öffnungszeiten und

vermeidet Wartezeiten und Doppeluntersuchungen. Durch die Arbeit im Team

ergeben sich für die Ärztinnen und Ärzte und die Fachkräfte aus den anderen

Gesundheitsberufen viele Vorteile und es werden gleichzeitig attraktive

Arbeitsbedingungen geschaffen.

Über den Förderaufruf

Ziel der Förderung ist die Konzeptualisierung sowie der Aufbau von

Primärversorgungszentren. Gefördert werden insbesondere Vorhaben, die sich der

Versorgung chronisch Kranker und/oder multimorbider Personen sowie der

Versorgung psychisch erkrankter Personen widmen.

Antragsberechtigt sind kommunale Körperschaften (Stadt- und Landkreise, Städte

und Gemeinden). Der Projektbeginn soll zum 1. Juli 2022 erfolgen. Zudem dürfen

die Projekte maximal bis zum 31. Mai 2024 laufen. Es können bis zu 300.000 Euro

pro Projekt beantragt werden.

Förderaufruf „Primärversorgungszentren 2022“

Quelle: Pressemitteilung, 07.03.2022