Baden-Württemberg: Krankenhausstrukturwandel fortgeschritten

Strukturwandel der baden-württembergischen Krankenhäuser schon weit fortgeschritten: Reformen mit Augenmaß (BWKG).

Statement des Vorstandsvorsitzenden der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold, zur Diskussion über die Krankenhausreform:

„Wir brauchen eine Krankenhausreform, da gibt es keinen Zweifel. Die

Krankenhäuser sind bereit daran mitzuarbeiten und auch Verantwortung zu

übernehmen. In Baden-Württemberg ist auch schon viel passiert und die

romantische Vorstellung eines „schnuckeligen Krankenhauses" vor Ort hat mit der

Versorgungsrealität in Baden-Württemberg schon lange nichts mehr zu tun. Die

These „Groß ist gut“, die offenbar den Expertenkommissionsvorschlägen zugrunde

liegt, scheint mir aber auch etwas schlicht zu sein.

Große Aufgabe der Krankenhausplanung ist es, einen Ausgleich zwischen

Zentralisierung und flächendeckender Versorgung zu finden. Dass das Land und

die Krankenhausträger bei dieser Aufgabe in der Vergangenheit schon sehr

erfolgreich waren, zeigt die Statistik: Mit 488 Betten auf 100.000 Einwohner

wird die Versorgung der Bürger im Südwesten mit so wenigen Betten

sichergestellt wie in keinem anderen Bundesland. Weitere

Zentralisierungsschritte sind schon geplant und werden von den Krankenhäusern

unterstützt.

Ich bin überzeugt, dass die Länder auch in Zukunft die Letztentscheidung für

die Krankenhausstruktur haben müssen. Aus den bundeseinheitlichen minutiösen

Vorschlägen der Regierungskommission könnte sich eine sehr starke Konzentration

in „Riesenkrankenhäusern“ ergeben, die nicht per se zu einer guten

medizinischen Versorgung führen muss und massive Investitionen voraussetzt. Im

Zentrum der Krankenhausplanung muss der Bedarf der Menschen stehen, die

notwendigen und qualitativ hochwertigen Krankenhausleistungen in annehmbarer

Zeit zu erreichen. Das kommt mir in den Vorschlägen bisher zu kurz. Außerdem

ist eine transparente Folgenabschätzung zu den Expertenvorschlägen dringend

notwendig“

Wie sich der Strukturwandel der baden-württembergischen Krankenhauslandschaft

entwickelt, zeigt die Homepage zum Strukturwandel, die die BWKG zur Verfügung

stellt: www.krankenhausstrukturwandel-bw.de.“

Quelle: BWKG, 30.01.2023