Baden-Württemberg unterstützt seine Uniklinika 2022 mit bis zu 260 Millionen Euro (Pressemitteilung).

Die Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm erhalten vom Land auch in 2022 außerordentliche Finanzhilfen. Das Kabinett hat eine Unterstützung von insgesamt bis zu 260 Millionen Euro zugesagt. Die aufgrund der Bekämpfung der Corona-Pandemie extrem belasteten Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm

erhalten vom Land auch in 2022 außerordentliche Finanzhilfen. Das Kabinett hat eine Unterstützung von insgesamt bis zu 260 Millionen Euro für das Jahr 2022 zugesagt. Bereits im Frühjahr 2020 hatte das Land den Universitätskliniken zur

Sicherung des laufenden Betriebs, für Investitionen zum Ausbau von

Intensivkapazitäten und für die COVID-19-Forschung an den Medizinischen

Fakultäten Mittel von insgesamt bis zu 615 Millionen Euro zur Verfügung

gestellt. Aus den daraus verbliebenen Mitteln hat das Kabinett nun die Mittel

für 2022 zugesagt.

„Die Unikliniken sind zentrale Akteure in der Bekämpfung der Pandemie und

benötigen dringend diese Finanzhilfen“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia

Bauer. Sowohl bei der Versorgung der Bevölkerung, in der regionalen

Koordination zur Bekämpfung der Pandemie wie auch bei der Bereitstellung von

Impfangeboten gehen die Kliniken über ihren originären Versorgungsauftrag

hinaus, wie Theresia Bauer betonte. Zugleich wirke sich die Pandemie selbst und

die erforderlichen Maßnahmen zur Bewältigung unmittelbar auf die

wirtschaftliche Lage der Kliniken aus.

„Die Mitarbeitenden der Universitätskliniken arbeiten nun seit gut zwei Jahren

fast ohne Pause am Rand der Belastungsgrenze – und teilweise darüber hinaus.

Mit der Finanzhilfe will das Land nicht nur die Zahlungsfähigkeit und den

Krankenhausbetrieb sicherstellen, sondern auch ein deutliches Signal setzen:

Die Pandemie darf nicht die wirtschaftliche Substanz der Kliniken gefährden,

auf die wir auch in Zukunft dringend angewiesen sind“, sagte Theresia Bauer.

Die Universitätskliniken haben gleich mit Beginn der Pandemie 2020 sehr schnell

einen pandemiekonformen Krankenhausbetrieb sichergestellt, der ihnen auch in

2021 ermöglichte, ihrem Versorgungsauftrag durchgehend nachzukommen. Trotzdem

sahen und sehen sich die Kliniken mit erheblichen Erlösausfällen insbesondere

durch freizuhaltende Betten oder in Folge von Belegungsrückgängen konfrontiert.

Außerdem sind erhebliche Mehraufwendungen zur Sicherstellung des Betriebes

unter Pandemiebedingungen erforderlich.

Die für 2022 bereitgestellten Finanzmittel stellen sicher, dass die

Universitätskliniken unter den aktuellen schwierigen Bedingungen und auch in

Zukunft ihren wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

leisten können.

Quelle: Pressemitteilung, 23.12.2021