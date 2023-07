Bayerischer Krankenhausplan 2020

45. Fortschreibung des bayerischen Krankenhausplans 2020 (BKG, PDF, 6,5 MB).

Die Krankenhausplanung legt die Standorte und die stationären Leistungsangebote der Krankenhäuser fest. Die Länder sind gesetzlich verpflichtet, Krankenhauspläne aufzustellen, um eine bedarfsgerechte Versorgung der

Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden

Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen

beizutragen.

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit stellt unter

Mitwirkung des Bayerischen Krankenhausplanungsausschusses den Krankenhausplan

für den Freistaat Bayern auf. Dieser stellt die für die bedarfsgerechte

Versorgung erforderlichen Krankenhäuser nach Standort, Bettenzahl, Fachrichtung

und Versorgungsstufe dar.

Der Krankenhausplan wird jährlich fortgeschrieben. Dabei ist es – nicht zuletzt

wegen des rasanten und unaufhaltsamen medizinisch-technischen Fortschritts –

schwierig, langfristige Aussagen zu treffen. Nach derzeitigen Erfahrungen ist

mit einer Entwicklung zu rechnen, die einerseits ständig neue, zusätzliche und

meist aufwendige Behandlungsarten ermöglicht, was den Bedarf an stationären

Krankenhausleistungen steigert, während andererseits Leistungsbereiche

zunehmend auch ambulant erbracht werden können.

Die erfolgte Zuordnung zu Versorgungsstufen ist keine bewertende

Klassifizierung, weshalb auch von besonderen Bezeichnungen abgesehen wurde.

Hierbei wird vielmehr der Versorgungsauftrag festgelegt, den der einzelne

Krankenhausträger innerhalb des abgestuften Systems der Krankenhausversorgung

zu erfüllen hat.

Krankenhäuser der ersten Versorgungsstufe dienen der Grundversorgung. Sie

sollen in Abhängigkeit vom bestehenden Bedarf an akutstationärer

Grundversorgung in Oberzentren und möglichen Oberzentren und Mittelzentren zur

Verfügung gestellt werden. In Ausnahmefällen sind auch mögliche Mittelzentren

mit einem tragfähigen Verflechtungsbereich als Standorte geeignet.

Krankenhäuser der zweiten Versorgungsstufe erfüllen in Diagnose und Therapie

auch überörtliche Schwerpunktaufgaben. Sie sollen entsprechend dem im

Einzelfall gegebenen Bedarf an differenzierter Schwerpunktversorgung in

Oberzentren zur Verfügung gestellt werden. In Ausnahmefällen sind auch mögliche

Mittelzentren mit einem tragfähigen Verflechtungsbereich als Standorte

geeignet.

Krankenhäuser der dritten Versorgungsstufe halten im Rahmen des Bedarfs ein

umfassendes und differenziertes Leistungsangebot sowie entsprechend

medizinisch-technische Einrichtungen vor. Hochschulkliniken nehmen Aufgaben der

dritten Versorgungsstufe wahr. Sie sind unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben

aus Forschung und Lehre in die Krankenhausplanung einzubeziehen. Krankenhäuser

der dritten Versorgungsstufe sollen je nach Bedarfslage in Oberzentren zur

Verfügung gestellt werden. In Ausnahmefällen sind auch mögliche Oberzentren als

Standorte geeignet, wenn ein tragfähiger Verflechtungsbereich gegeben ist.

Fachkrankenhäuser nehmen nur Patienten mit bestimmten Krankheiten oder

bestimmter Altersstufen auf. Einer Versorgungsstufe werden diese Häuser nicht

zugerechnet.

Den aktuellen bayerischen Krankenhausplan können Sie hier kostenlos

herunterladen.

(Quelle: Bayerisches Gesundheitsministerium – Bayerischer Krankenhausplan 2020;

45. Fortschreibung; Stand: 01.01.2020)

Quelle: BKG, 04.02.2020