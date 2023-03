Bayerisches Beratergremium zur Krankenhausreform eingerichtet

Reform-Vorhaben der Bundesregierung braucht dringend den Blick der Praktiker vor Ort (Pressemitteilung).

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat ein bayerisches Beratergremium zur geplanten Krankenhausreform der Bundesregierung eingerichtet, das am Montag seine Arbeit aufgenommen hat. Holetschek sagte nach der Videokonferenz in München: „Um auch in Zukunft eine hochwertige medizinische Versorgung

sicherzustellen, brauchen wir bei der Krankenhausreform dringend den Blick der

Praktikerinnen und Praktiker vor Ort. Dazu zählen nicht nur die Vertreterinnen

und Vertreter der Krankenhäuser in Bayern. Wir müssen vielmehr die Versorgung

als Ganzes sehen.“

In dem Gremium vertreten sind deshalb neben den Krankenhäusern auch die

niedergelassene Ärzteschaft und die Bayerische Landesärztekammer sowie die

Kommunalen Spitzenverbände. Es wird regelmäßig zusammenkommen. Am Montag wurden

bereits wichtige Positionen zur Krankenhausreform des Bundes abgestimmt.

Der Minister erläuterte: „Wir haben über zentrale Punkte beraten, die aus

unserer Sicht bei der Krankenhausreform des Bundes für eine flächendeckende und

hochwertige Krankenhausstruktur unerlässlich sind. So darf es nicht sein, dass

die Krankenhausplanungshoheit der Länder durch den Bund untergraben wird. Wir

brauchen volle Flexibilität für die Länder – und zwar sowohl bei der Einteilung

der Krankenhäuser in Versorgungslevel als auch bei der Zuordnung von

Leistungsgruppen auf die unterschiedlichen Level.“

Holetschek fügte hinzu: „Wir waren uns zudem einig, dass es praktikable

Regelungen für Fachkrankenhäuser und Spezialversorger geben muss sowie

praxistaugliche Lösungen für Verbünde von Krankenhäusern. Klar ist auch, dass

das Thema Finanzierung an verschiedenen Stellen nachgeschärft werden muss. Wir

brauchen hier nicht nur eine Umverteilung, sondern zusätzliche Mittel, um zum

einen die Begleitkosten der Strukturreform abzudecken und zum anderen die

akuten Finanzprobleme der Kliniken zu lösen.“

Holetschek unterstrich: „Die ganze Reform geht nicht ohne Einbindung der

niedergelassenen Ärzteschaft und des Rettungsdienstes. Nur wenn wir einen

Ansatz finden, der die verschiedenen Beteiligten mitnimmt, der Lösungen zur

Entbürokratisierung liefert und das drängende Problem des Fachkräftemangels

angeht, kann die Reform am Ende erfolgreich sein.“

Der Minister betonte: „Ich hoffe, dass wir mit dem Beratergremium einem

tragfähigen Reformgerüst näherkommen werden. Eine wichtige Grundlage ist dabei

auch unser bayerisches Gutachten zu den möglichen Folgen der Krankenhausreform.

Ich kann mich nur immer wieder wundern, dass die Bundesregierung ihr Projekt im

Blindflug angegangen ist und keine eigene Folgenanalyse angestellt hat. Die

Deutsche Krankenhausgesellschaft und Bayern haben für den Bund die Hausaufgaben

gemacht – und auf dieser Grundlage arbeiten wir weiter konstruktiv mit.“

Holetschek ergänzte: „Ich hätte mir gewünscht, dass auch der Bund einen großen

Runden Tisch mit den Praktikern veranstaltet, um einen soliden Kompromiss für

die dringend benötigte Krankenhausreform zu finden. Wir werden die Reformpläne

auf bayerischer Ebene weiter mit allen im Freistaat aktiven Akteuren engmaschig

begleiten. Ich hoffe, dass unsere Vorschläge dann auch auf Bundesebene Gehör

finden. Ziel ist es, die Reform im Sinne der bayerischen Krankenhäuser und

ihrer Patientinnen und Patienten so zu gestalten, dass eine medizinisch und

wirtschaftlich leistungsfähige, aber auch flächendeckende Krankenhausstruktur

gewährleistet werden kann und bewährte Versorgungsangebote nicht zerstört

werden.“

Quelle: Pressemitteilung, 06.03.2023