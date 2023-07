Bayern: 379 Millionen Euro für Krankenhausbauvorhaben 2022

Das bayerische Jahreskrankenhausbauprogramm 2022 enthält 104 Einzelmaßnahmen im Gesamtvolumen von 2,9 Milliarden Euro (Bayerische Staatsregierung).

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek und Finanz- und Heimatminister Albert Füracker haben das Jahreskrankenhausbauprogramm 2022 freigegeben. Für die Bauprojekte an bayerischen

Kliniken investiert der Freistaat in diesem Jahr insgesamt rund 379 Millionen Euro.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte am Mittwoch in München: „Die

Bayerische Staatsregierung setzt sich intensiv und nachhaltig für eine

hochwertige flächendeckende medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger

im Freistaat ein. Dabei sind zukunftsfeste und leistungsfähige Krankenhäuser in

Stadt und Land das A und O. Deshalb investieren wir kräftig in unsere

Kliniken.“

Finanzminister Albert Füracker sagte: „Das Jahreskrankenhausbauprogramm 2022

ist wieder ein starkes Signal für den Erhalt einer qualitativ hochwertigen

stationären Versorgung in allen bayerischen Regionen. Rund 57 Prozent der

Gelder fließen an Kliniken im ländlichen Raum. Vier Bauvorhaben können sogar

vorgezogen im Bauprogramm berücksichtigt werden. Die Krankenhausträger können

für ihre Projekte an den Standorten in Lindenberg, Aschaffenburg, Vilsbiburg

und Viechtach noch in diesem Jahr erste Mittel abrufen – bis zu drei Jahre

früher als ursprünglich geplant. Für diese Vorhaben stehen 2022 insgesamt

Fördermittel in Höhe von 7 Millionen Euro zur Verfügung.“

Holetschek unterstrich: „Die vorzeitige Umsetzung der Bauvorhaben ist nicht nur

ein positives Signal für die Versorgung in den Regionen, sondern unterstreicht

einmal mehr, wie wichtig uns die Förderung unserer Krankenhäuser ist. Wir

machen unsere Kliniken fit für die Zukunft und verbessern die stationäre

Versorgung der Patientinnen und Patienten noch weiter.”

Das Jahreskrankenhausbauprogramm 2022 enthält insgesamt 104 Einzelmaßnahmen mit

einem Gesamtkostenvolumen von rund 2,9 Milliarden Euro. Grundlage für die

Finanzierung ist der staatliche Krankenhausförderetat auf dem Spitzenniveau von

643 Mio. Euro. Füracker betonte: „Mit insgesamt 379 Millionen Euro stehen für

die Bauprogrammprojekte der Kliniken in Bayern rund 11 Prozent mehr Mittel zur

Verfügung als noch 2021. Diese Investitionen in unsere Gesundheitsversorgung

kommen allen Patientinnen und Patienten zugute.“

Besonders hervorzuhebende Vorhaben aus dem Krankenhausbauprogramm sind:

– München-Klinik Harlaching, Ersatzneubau;

Kostenvolumen: 163,69 Mio. Euro, Förderrate 2022: 39,36 Mio. Euro

– RoMed Klinik Wasserburg a. Inn, Ersatzneubau

Kostenvolumen: 49,88 Mio. Euro, Förderrate 2022: 10,31 Mio. Euro

– Klinikum Landshut, Neubau Allgemeinpflege (Bauabschnitt 1)

Kostenvolumen: 61,38 Mio. Euro, Förderrate 2022: 10,34 Mio. Euro

– Klinikum Neumarkt, Umbau OP-Abteilung, Hubschrauberdachlandeplatz

Kostenvolumen: 21,94 Mio. Euro, Förderrate 2022: 3,49 Mio. Euro

– Klinikum Kulmbach, Bauabschnitt 2

Kostenvolumen: 66,41 Mio. Euro, Förderrate 2022: 10,99 Mio. Euro

– Klinikum Fürth, Bauabschnitt 1

Kostenvolumen: 109,82 Mio. Euro, Förderrate 2022: 13,28 Mio. Euro

– Klinik Kitzinger Land Kitzingen, Bauabschnitt 2

Kostenvolumen: 24,07 Mio. Euro, Förderrate 2022: 4,68 Mio. Euro

– Fachklinik KJF Josefinum Augsburg, Bauabschnitt 3

Kostenvolumen: 31,50 Mio. Euro, Förderrate 2022: 3,49 Mio. Euro

Folgende Maßnahmen können vorzeitig starten:

Aus dem Bauprogramm 2023:

– Rotkreuzklinik Lindenberg – Ersatzneubau

Kostenvolumen: 41,85 Mio. Euro, Förderrate 2022: 2,44 Mio. Euro

Aus dem Bauprogramm 2024:

– Klinikum Aschaffenburg-Alzenau in Aschaffenburg – Strukturverbesserung, 1.

Bauabschnitt

Kostenvolumen: 55,52 Mio. Euro; Förderrate 2022: 2,79 Mio. Euro

Aus dem Bauprogramm 2025:

– Krankenhaus Vilsbiburg – Bauabschnitt 2

Kostenvolumen: 37,96 Mio. Euro, Förderrate 2022: 0,70 Mio. Euro

– ARBERLANDKlinik Viechtach – Bauabschnitt 4

Kostenvolumen: 38,23 Mio. Euro, Förderrate 2022: 1,05 Mio. Euro

Quelle: Bayerische Staatsregierung, 06.07.2022