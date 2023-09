Bayern baut die Krankenhausversorgung weiter aus (Bayerisches Staatsministerium f. Gesundheit und Pflege).

In Bayern wird die stationäre medizinische Versorgung weiter ausgebaut. Das hat der Krankenhausplanungsausschuss am Dienstagabend in München beschlossen, wie Bayerns

Gesundheitsministerin Melanie Huml am Mittwoch mitteilte.

Huml betonte: "Ich freue mich sehr, dass der Krankenhausplanungsausschuss

grünes Licht für die diversen Erweiterungsanträge aus allen Landesteilen des

Freistaates gegeben hat. An zahlreichen bayerischen Kliniken werden die

Bettenkapazitäten aufgrund der wachsenden Patientennachfrage zum Teil deutlich

aufgestockt. Damit verbessern wir die qualitativ hochwertige stationäre

medizinische Versorgung für die Menschen in den Ballungszentren und auf dem

Land!"

Der Krankenhausplanungsausschuss hat sich bei seiner Sitzung unter Leitung von

Ministerin Huml unter anderem dafür ausgesprochen, die Bettenzahl beim Klinikum

Nürnberg-Süd von derzeit 985 auf nun 1.012 Betten zu erhöhen. Das ist nun auch

die planerische Grundlage für den Neubau eines Notfallzentrums.

Auch im Klinikum Aschaffenburg wird die Bettenzahl aufgestockt, und zwar von

739 auf 780. Im Juliusspital Würzburg steigt die Bettenzahl von 342 auf 354.

An der Frauen- und Kinderklinik des St. Hedwig Krankenhauses Barmherzige Brüder

in Regensburg bewilligte der Krankenhausplanungsausschuss eine Erhöhung der

Bettenzahl von derzeit 168 auf 220 Betten. Damit ist die Voraussetzung

geschaffen, dass die anstehenden Sanierungsmaßnahmen vom Freistaat gefördert

werden können. Das Krankenhaus Barmherzige Brüder erhält damit insgesamt 957

Betten (ehemals 905). Es will aufgrund der Bedarfsfeststellung insbesondere den

Bereich der Geburtshilfe, aber auch die Kinderheilkunde erheblich ausbauen.

Die Zahl der Planbetten am Klinikum Kaufbeuren in Schwaben wird um 30 auf 390

erhöht. Die Krankenhausplanung trägt damit auch hier der sehr guten

Inanspruchnahme des Klinikums in der Region durch Patienten Rechnung.

In München werden die Kapazitäten insbesondere am Helios Klinikum München West

in Pasing (plus 12 auf 412 Betten) und an der Schön Klinik Schwabing (plus 17

teilstationäre Plätze für die Demenzbehandlung) erhöht.

Gute Nachrichten gibt es aber nicht nur für Maximal- und Schwerpunktversorger,

sondern auch für Krankenhäuser der Grundversorgung. So ist die St. Vinzenz

Klinik Pfronten im Landkreis Ostallgäu bei den Patienten so beliebt, dass die

Kapazitäten von derzeit 105 auf 115 Betten ausgeweitet werden sollen. An der

Klinik Haag in Oberbayern, ebenfalls einer Einrichtung der Grundversorgung mit

Schwerpunkt Altersmedizin, werden die Kapazitäten um 20 Betten auf 80 erhöht.

Neben diesen Ausweitungen der Kapazitäten hat der Bayerische

Krankenhausplanungsausschuss auch an verschiedener Stelle das Feld der

angebotenen medizinischen Fachrichtungen erweitert. So erhält das Klinikum

Weiden zusätzlich die Fachrichtung Kinderchirurgie. Hier wird die Versorgung

von Kindern zusammen mit dem Klinikum Amberg neu strukturiert und ausgebaut.

Am Klinikum Deggendorf wurde als Ergänzung zur Neurochirurgie die Fachrichtung

Neurologie für die Schlaganfallversorgung in den Krankenhausplan des Freistaats

Bayern aufgenommen.

Das Chirurgische Klinikum München Süd erhält die Fachrichtung Innere Medizin

zur Durchführung minimalinvasiver Herzklappeneingriffe. Schließlich wird am

Klinikum Aichach eine kleine Belegabteilung für Augenheilkunde eingerichtet, um

so dem Bedarf nach wohnortnaher Versorgung zu entsprechen.

Huml unterstrich: "Mit diesen Entscheidungen haben wir die Weichen für eine

zukunftsfeste Krankenhausversorgung in den betroffenen Regionen gestellt. Die

gute Auslastung der Kliniken ist nicht zuletzt ein Beleg für die hohe Qualität

der medizinischen Versorgung in Bayern. Diese Leistungen verdienen

Anerkennung."

Quelle: Bayerisches Staatsministerium f. Gesundheit und Pflege, 05.12.2018