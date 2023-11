Bayern: Digitalisierung der bayerischen Gesundheitsbehörden wird angeschoben

Für die digitale Zukunft des öffentlichen Gesundheitsdienstes setzt Bayern auf ein zweigleisiges Vorgehen (Pressenachricht).

Die Digitalisierung der bayerischen Gesundheitsbehörden bekommt einen neuen Schub: Bayerische Digitalisierungsprojekte erhalten aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst Fördermittel in Höhe von rund 76 Millionen Euro. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte am Montag in München:

„Mit diesen Mitteln können unsere Gesundheitsbehörden technisch und organisatorisch weiter modernisiert und so fit für die digitale Zukunft gemacht werden. Ich

freue mich, dass so viele bayerische Projektanträge erfolgreich waren. Das ist

eine großartige Leistung aller Beteiligter.“

Gemeinsam lassen das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und das

Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter anderem ein digitales

Bürgerportal entwickeln. Holetschek erläuterte: „Es soll den Gesundheitsämtern

einen sicheren und medienbruchfreien Datenaustausch mit Bürgerinnen und

Bürgern, aber auch mit Kliniken, Einrichtungen und anderen Gesundheitsbehörden

ermöglichen.“

Gefördert werden soll zudem beispielsweise die Erstellung von Datenstandards

und ein einheitliches Softwaremodul für den Bereich der Trinkwasserhygiene. Auf

Ebene der Gesundheitsämter und Regierungen liegt der Fokus unter anderem auf

der Beschaffung neuer Hardware sowie auf der Analyse und Anpassung von

Prozessen an die neue Umgebung. Hierbei unterstützen in der Regel

Digitalisierungsmanager vor Ort.

Das „Programm zur Förderung von Maßnahmen zur Steigerung und Weiterentwicklung

des digitalen Reifegrades des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland“

ist Teil des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, auf den sich Bund

und Länder im September 2020 verständigt hatten. Förderanträge konnten bis

01.08.2022 eingereicht werden. Davon haben die bayerischen Gesundheitsbehörden

umfangreich Gebrauch gemacht: Von 42 Maßnahmen auf Landes- oder

länderübergreifender Ebene stammen 11 aus Bayern, an fünf weiteren

länderübergreifenden Projekten ist Bayern beteiligt. Bei den Vorhaben der

einzelnen Behörden ist Bayern mit 79 von 239 eingegangenen Anträgen vertreten.

Die Gesundheitsämter und Regierungen konnten bei der Antragstellung für ihre

Projekte auf umfassende Unterstützung des Staatsministeriums für Gesundheit und

Pflege und des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

zurückgreifen. Diese hatten gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der

Gesundheitsbehörden Vorschläge für Projekte ausgearbeitet und Ausfüllhilfen für

die Antragstellung zur Verfügung gestellt, Informationsveranstaltungen

angeboten und eine digitale Wissens- und Vernetzungsplattform eingerichtet.

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek betonte: „Mit dieser Unterstützung

konnten etwa 95 Prozent aller bayerischen Gesundheitsbehörden einen

Förderantrag stellen. Mehr als ein Drittel aller Modellprojektanträge stammt

aus Bayern. Das ist angesichts der knappen Fristen, die das Bundesministerium

für Gesundheit vorgegeben hatte, ein wirklich beeindruckendes Ergebnis.“ Die

Mehrzahl der Anträge wurde mittlerweile fachlich positiv durch das

Bundesministerium für Gesundheit bewertet.

Für die digitale Zukunft des Öffentlichen Gesundheitsdienstes setzt Bayern auf

ein zweigleisiges Vorgehen: Um die Softwarelandschaft der Gesundheitsämter

zukünftig einheitlicher zu gestalten, werden insgesamt 16 Förderprojekte auf

Landesebene oder gemeinsam mit anderen Ländern durchgeführt. Daneben haben die

einzelnen Gesundheitsbehörden Maßnahmen angemeldet, die konkret auf ihre

individuellen Digitalisierungsbedürfnisse abzielen. Holetschek sagte dazu:

„Bayern beteiligt sich somit auch wesentlich über Landesmaßnahmen an der

Beseitigung des teils vorhandenen Flickenteppichs im Softwarebereich.“

Quelle: Pressenachricht, 21.11.2022