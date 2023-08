Bayern fördert Neubauprojekt des Klinikums Fürth mit rund 110 Millionen Euro (Bayerisches Gesundheitsministerium).

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek treibt den Ausbau der Krankenhausversorgung im Freistaat weiter voran. Holetschek unterstrich am Mittwoch in einer Pressemitteilung anlässlich des Spatenstichs für den ersten Bauabschnitt der Erweiterung am Klinikum Fürth: Der Neubau am Klinikum Fürth ist ein

gewaltiges Modernisierungsprojekt, das die medizinische Versorgung der Menschen in der Region wesentlich verbessern wird. Der fortschreitende Ausbau

einer medizinisch leistungsfähigen Krankenhausversorgung überall in Bayern ist

eines der zentralen Anliegen unserer Gesundheitspolitik. Dies erfordert

kontinuierlich hohe Investitionen in Gebäude und Ausstattung.“

Der Minister fügte hinzu: „Ich freue mich sehr, dass wir bereits den ersten

Bauabschnitt dieses wichtigen Projekts am Klinikum Fürth mit rund 110 Millionen

Euro fördern können. Die Zusammenarbeit mit dem Klinikträger war vorbildlich,

dieses Großprojekt ist von Bedeutung weit über die Stadt Fürth hinaus.“

Das Klinikum Fürth plant im Zuge seines Strategiekonzepts „Klinikum 2030“

umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen. Im ersten Bauabschnitt entsteht ein

Funktionstrakt mit einer um vier Operationssäle erweiterten OP-Abteilung und

einer vergrößerten Sterilisation. Erstmals wird es am Klinikum Fürth eine

eigenständige Intermediate-Care-Station geben für Patienten, die

intensivpflegerisch überwacht werden müssen. Hinzu kommt ein prä- und

poststationäres Zentrum. Die Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt belaufen

sich auf über 130 Millionen Euro.

In einem zweiten Bauabschnitt soll das Klinikum Fürth vor allem ein neues

Bettenhaus erhalten, mit dem die Gesamtkapazität um fast 100 Betten aufgestockt

wird. Im dritten Bauabschnitt soll ein weiterer Neubau insbesondere für

Notaufnahme, Diagnostik, Urologie, Allgemeinpflege, Intensivmedizin und

Aufnahmestation entstehen.

Holetschek betonte: „Wir machen unsere bayerischen Kliniken fit für die

Zukunft, dafür ist das Großprojekt in Fürth ein sehr gutes Beispiel. Ich danke

dem Klinikträger für seine fachlich kompetente Vorbereitung. Der Freistaat

wiederum hat den ersten Bauabschnitt zügig im Jahreskrankenhaus-Bauprogramm

2021 eingeplant und sich anschließend noch dafür entschieden, ihn in das

Bauprogramm 2020 vorzuziehen. So konnten wir mit 5,7 Millionen Euro

Fördermitteln den Krankenhausträger bereits bei der Vorfinanzierung

entlasten.“

Holetschek ergänzte: „Aktuell sind in Bayern 142 Krankenhausbauprojekte mit

einem Gesamtvolumen von über drei Milliarden Euro zur Finanzierung vorgesehen.

Damit nimmt der Freistaat im Ländervergleich eine Spitzenposition ein. Bereits

2018 haben wir den jährlichen Krankenhausförderetat um 140 Millionen Euro auf

643 Millionen Euro aufgestockt. Zusammen mit den Kommunen als

Finanzierungspartner werden wir diesen erfolgreichen Weg verlässlich

weitergehen.“

Quelle: Bayerisches Gesundheitsministerium, 17.03.2021