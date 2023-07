Bayern: Klinikprojekt stärkt Krankenhausversorgung

Neubau der RoMed Klinik und des kbo-Inn-Salzach-Klinikums in Wasserburg am Inn: Klinikprojekt stärkt Krankenhausversorgung im ländlichen Raum (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege).

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat die Bedeutung von regionaler Zusammenarbeit bei Klinikprojekten für moderne Versorgungssicherheit im ländlichen Raum hervorgehoben. Der Minister betonte am Freitag bei einem Besuch des Neubaus der RoMed Klinik und des kbo-Inn-Salzach-Klinikums in Wasserburg

am Inn: „Der gemeinsame Klinikneubau zweier kommunaler Krankenhausträger sorgt für eine zukunftsfeste medizinische Versorgung der Menschen im Landkreis Rosenheim

und darüber hinaus. Dies ist ein besonders gelungenes Beispiel für eine

zukunftsorientierte, konstruktive Zusammenarbeit, die vor allem die Versorgung

der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ich danke allen, die dieses wegweisende

Projekt mit ihrem Einsatz ermöglicht haben. Mit kreativen Ideen und

Bereitschaft, Neues zu versuchen, gelingt eine gute Gesundheitsversorgung der

Menschen in Bayern.“

Der Minister fügte hinzu: „Der Freistaat hat die Neubaumaßnahme bislang mit

rund 105 Millionen Euro unterstützt. Das ist gut angelegtes Geld, denn der

Neubaukomplex in Wasserburg ist eine wichtige und hervorragende Investition in

die Gesundheit der Menschen. Weitere Neubauteile für die Fachbereiche

Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie werden noch folgen. Im Endausbau

wird das medizinisch und wirtschaftlich leistungsstarke Klinikzentrum eine

qualitativ hochwertige stationäre Versorgung in der Psychiatrie, der Kinder-

und Jugendpsychiatrie und der Somatik für die gesamte Region gewährleisten.

Daher zeigt dieses Großprojekt auch, wie moderne Versorgungssicherheit im

ländlichen Raum funktionieren kann. Gleichwertige Lebensverhältnisse überall in

Bayern – dafür setze ich mich ein. Deshalb brauchen wir auch auf dem Land

erstklassige Krankenhäuser."

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum befindet sich in Trägerschaft des

Krankenhausunternehmens des Bezirks Oberbayern. Die RoMed Klinik gehört zur

Krankenhausgesellschaft der Stadt und des Landkreises Rosenheim. Im Endausbau

wird das neue Klinikzentrum aus 656 Betten und 25 Plätzen bestehen. So werden

die akutstationären Klinikbereiche des kbo-Inn-Salzach-Klinikums Wasserburg

schrittweise in Neubauteilen zusammengefasst und um eine Behandlungseinheit des

kbo-Heckscher-Klinikums für psychisch kranke ältere Jugendliche und jüngere

Erwachsene ergänzt. Für die RoMed Klinik Wasserburg wurde unmittelbar daneben

ein Ersatzneubau errichtet. Die beiden selbständigen Gebäudekomplexe sind mit

einem gemeinsam genutzten zentralen Eingangsbauwerk verbunden. Der gemeinsame

Neubau bietet neben einer engen fachübergreifenden medizinischen Kooperation

auch die Chance, gemeinsam zu wirtschaften und dadurch etwa im

Gebäudemanagement oder bei der Geräteauslastung zu sparen.

Holetschek ergänzte: „Die Krankenhausförderung ist dem Freistaat sehr wichtig.

Wir wollen die hohe Versorgungsqualität auf diesem Niveau halten. Dafür stellt

Bayern ein großes Budget zur Verfügung. So haben wir seit Beginn der

staatlichen Krankenhausförderung im Jahr 1972 gemeinsam mit unseren kommunalen

Partnern über 25 Milliarden Euro für die bayerischen Kliniken bereitgestellt.

Auch in diesem Jahr ist der Krankenhausförderetat auf dem bisherigen

Spitzenniveau von 643 Millionen Euro. Das zeigt, welchen hohen Stellenwert die

Krankenhausversorgung für uns in Bayern hat.“

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 02.09.2022