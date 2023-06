Bayern: Krankenhausplanungsausschuss gibt Anträgen grünes Licht

Krankenhausreform bedrohe die über Jahrzehnte gewachsenen und bewährten bayerischen Strukturen (Bayerisches Staatsministerium f. Gesundheit und Pflege).

Die Krankenhausversorgung in Bayern wird weiter gestärkt. Der Krankenhausplanungsausschuss (KPA) gab am Donnerstag in München grünes Licht für wichtige Anträge, wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek anschließend mitteilte. Holetschek betonte: „Wir wollen Stabilität gerade in Zeiten geben,

in denen viele Grundversorger durch Reformpläne der Bundesregierung bedroht sind. Deshalb stellen wir die Weichen für eine zukunftsfeste Krankenhausversorgung und setzen den nachhaltigen Ausbau sinnvoller Strukturen

bedarfsgerecht fort.“

Holetschek kritisierte: „Die Reformüberlegungen der Bundesregierung bedrohen

die über Jahrzehnte gewachsenen und bewährten bayerischen Strukturen –

besonders im ländlichen Raum. Der Bund muss jetzt endlich für eine auskömmliche

Vergütung der Betriebskosten der Krankenhäuser sorgen, statt seine auf dem

Reißbrett entworfenen planwirtschaftlichen Strukturen den Ländern

überzustülpen. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass die

Planungskompetenz der Länder erhalten bleibt.“

Durch die Beschlüsse des KPA werden in einigen somatischen Krankenhäusern die

Grundlagen für bauliche Anpassungen gelegt sowie mancherorts die Kapazitäten

erweitert. So stimmte der Ausschuss einer Neuaufnahme der Fachrichtung

Neurochirurgie am InnKlinikum in Altötting zu. Zudem sprach sich der KPA für

die Aufnahme des AugenCentrum Rosenheim mit der Fachrichtung Augenheilkunde mit

zehn Betten in den Krankenhausplan aus.

Am Krankenhaus Rummelsberg wurden die Versorgung von Kindern und Jugendlichen

gestärkt und die Fachrichtung Kinderchirurgie aufgenommen. Am InnKlinikum in

Haag in Oberbayern wird es zukünftig eine Tagesklinik für Schmerztherapie mit

sechs Plätzen sowie am Klinikum Landsberg am Lech eine Tagesklinik der

Fachrichtung Pädiatrie mit drei Plätzen geben.

Zustimmung erteilte der Krankenhausplanungsausschuss außerdem der Verlagerung

der Fachrichtung Haut- und Geschlechtskrankheiten der München Klinik vom

Standort Schwabing nach Bogenhausen und einer Ausweisung der Waldhausklinik

Deuringen als Fachklinik. Darüber hinaus wurde der Klinik Augustinum München

die für die Zeit von Baumaßnahmen am Standort Augustinum befristete Errichtung

einer Außenstelle am Klinikum Großhadern zur Durchführung von minimalinvasiven

Herzklappeneingriffen genehmigt.

Im Bereich der Psychosomatik erhält die Schön Klinik Roseneck 43 zusätzliche

Betten, der Medical Park Chiemseeblick zwölf Betten und die Schön Klinik

Berchtesgadener Land 50 Betten. Dies unterstreicht die wichtige Bedeutung

Oberbayerns bei der Rolle der Versorgung psychosomatischer Patienten aus Bayern

und dem gesamten Bundesgebiet.

Mit Blick auf die Entwicklung in der Altersmedizin betonte Holetschek: „Es

gelingt uns erneut, die akutgeriatrische Versorgung auszubauen und zu

verbessern.“ So wurden 160 neue akutgeriatrische Betten anerkannt. Hinzu kommt

die Anerkennung zweier akutgeriatrischer Tageskliniken am Klinikum Coburg und

an der München Klinik Schwabing mit jeweils 20 Plätzen. Damit verfügt Bayern

inzwischen über 119 Akutgeriatrien mit ca. 3.000 Betten sowie zehn

akutgeriatrische Tageskliniken mit insgesamt 213 Plätzen.

Die Weichen für den weiteren Ausbau der palliativmedizinischen Versorgung in

Bayern werden durch die Bedarfsfeststellung einer Palliativstation am Klinikum

Landshut mit sechs Betten und einer Erweiterung der Palliativstation am

Krankenhaus Agatharied von sechs auf nunmehr neun Betten gestellt. Damit

verfügt Bayern über 55 Palliativstationen mit 519 Betten und 75

palliativmedizinische Dienste an Krankenhäusern. Über die

Kapazitätserweiterungen hinaus wurden durch die Verabschiedung des neuen

Fachprogramms „Spezialisierte Palliativversorgung in Krankenhäusern“ strenge

Kriterien im Bereich der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität definiert.

Holetschek erläuterte: „Das neue Fachprogramm gewährleistet in Bayern höchste

Versorgungsqualität bei Palliativstationen und Palliativdiensten.“

Auch in der Fachrichtung Psychiatrie und Psychotherapie (PSY) geht der

bedarfsgerechte Ausbau der Kapazitäten weiter. So haben die Mitglieder des KPA

einstimmig der Aufnahme von insgesamt zusätzlichen 24 Betten und 81 Plätzen (24

Betten/16 Plätze am Max-Plank-Institut für Psychiatrie in München; 40 Plätze am

Bezirksklinikum Regensburg; 25 Plätze am Klinikum am Europakanal in Erlangen)

in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern zugestimmt. Ferner wurde die

Erweiterung des kbo Inn-Salzach- Klinikums Wasserburg um zwölf Betten in Form

einer Einheit zur stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung mit

Stützpunkt am kbo Inn Salzach-Klinikum Rosenheim genehmigt.

Des Weiteren verabschiedete der KPA die Planungsgrundsätze für die Zulassung

von Thrombektomie-Standorten sowie die Aufnahme eines entsprechenden

Planungsvorbehaltes in den Krankenhausplan. Mit der Veröffentlichung mehrerer

Studien zur katheterbasierten interventionellen Behandlung des Schlaganfalls

bei Verschluss einer größeren Hirnarterie konnte die klinische Wirksamkeit der

sogenannten mechanischen Thrombektomie für Schlaganfallpatienten nachgewiesen

werden.

Vor diesem Hintergrund hat das Gesundheitsministerium mit Hilfe von

Fachexperten Planungsgrundsätze für die Zulassung von Thrombektomie-Standorten

entwickelt. Diese Planungsgrundsätze definieren gewisse Mindeststandards, die

eine qualitativ hochwertige Versorgung rund um die Uhr erwarten lassen. In den

Krankenhausplan des Freistaates Bayern wird in Teil I Ziffer 3.2.3 ein

Planungsvorbehalt aufgenommen, um die Durchführung der mechanischen

Thrombektomie auf speziell krankenhausplanungsrechtlich ausgewiesene

Krankenhausstandorte zu beschränken.

Der Planungsvorbehalt sowie die dazu gehörenden Grundsätze sollen zum

01.07.2023 in Kraft treten. Nach einer einjährigen Übergangsfrist können dann

grundsätzlich nurmehr Krankenhäuser, denen auf der Grundlage dieser

Planungsgrundsätze der Versorgungsauftrag für Thrombektomien zuerkannt wurde,

diese Leistungen erbringen.

Holetschek erläuterte: „Mit den getroffenen Beschlüssen haben wir die

stationären Angebote für die bayerischen Bürgerinnen und Bürger bedarfsgerecht

an wichtigen Stellen erweitert. In Bayern besteht ein engmaschiges Netz an

Krankenhäusern, die eine abgestufte Versorgung auf hohem Niveau gewährleisten.

Die Bewältigung der Corona-Pandemie hat die Resilienz der stationären

Versorgung unter Beweis gestellt. Die hervorragende Arbeit der Krankenhäuser

und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdient großen Respekt, Dank und

höchste Anerkennung.“

Quelle: Bayerisches Staatsministerium f. Gesundheit und Pflege, 25.05.2023