Bayern stärkt die Krankenhausversorgung: Verbesserung der Krankenhausversorgung für die bayerische Bevölkerung in Städten wie in ländlichen Regionen (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege).

Die Krankenhausversorgung in Bayern wird weiter gestärkt. Der Krankenhausplanungsausschuss gab am späten Donnerstagnachmittag in München grünes Licht für wichtige Anträge, wie Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek am Freitag mitteilte. Holetschek betonte in München: Wir stellen die

Weichen für eine zukunftsfeste Krankenhausversorgung und setzen den nachhaltigen Ausbau bedarfsgerecht fort.“ Die Beschlüsse betreffen Krankenhäuser sowohl in Städten als auch in ländlichen

Regionen. Der Minister sagte: „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, den Menschen

in ganz Bayern eine flächendeckende und hochwertige Krankenhausversorgung zu

garantieren.“

Der Gesundheitsminister dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den

Kliniken im Namen der gesamten Staatsregierung erneut für den immensen Einsatz

bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Holetschek betonte: „Die Ärztinnen und

Ärzte und das gesamte Klinik-Personal sind seit mehr als eineinhalb Jahren

intensiv gefordert und haben Großartiges geleistet. Sie haben mit viel Einsatz,

Flexibilität und Kreativität entscheidend zur Pandemiebekämpfung beigetragen.

Das verdient unseren besonderen Respekt.“

Der Minister ergänzte: „Die Lage auf den Intensivstationen wird aktuell wieder

angespannter und die Pflegekräfte sind am Limit. Wir müssen daher auch auf

politischer Ebene dringend dort nachsteuern, wo es brennt oder schnell brennen

kann. Ich nehme hier aber auch jede Bürgerin und jeden Bürger in die Pflicht:

Jede Impfung – ob nun die erste, zweite oder dritte – leistet einen

entscheidenden Beitrag dazu, unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu

schützen.“

Der Krankenhausplanungsausschuss hat in seiner Sitzung insbesondere die

Erweiterung der Kapazitäten in der Psychiatrie und der Psychosomatik

beschlossen. Die KIRINUS-Klinik München Nymphenburg kann sich über 16

teilstationäre Plätze für die psychosomatische Behandlung von Jugendlichen

freuen. Für die Behandlung Erwachsener wurden weitere vier Plätze zuerkannt.

Mit der KIRINUS-Tagesklinik Nürnberg erhält eine neue Tagesklinik die

grundsätzliche Freigabe, mit zunächst 40 Plätzen in den Krankenhausplan des

Freistaats Bayern aufgenommen zu werden.

Auch für die Schön Klinik Berchtesgadener Land wurde eine Erweiterung von 20

zusätzlichen Betten in der Psychosomatik beschlossen. Über eine Erweiterung der

Kapazitäten freuen dürfen sich darüber hinaus die Psychosomatische Klinik Bad

Neustadt in Unterfranken (10 teilstationäre Plätze) sowie die Fachklinik St.

Lukas in Niederbayern (10 Betten). Der Heiligenfeld Kliniken GmbH wurde im

Krankenhausplan ein erhöhter Bedarf in Höhe von 28 Betten in Bad Kissingen in

Unterfranken sowie im Umfang von 42 Betten in Waldmünchen in der Oberpfalz

zuerkannt.

Auch in den somatischen Krankenhäusern werden Kapazitäten erweitert. So hat der

Krankenhausplanungsausschuss für das InnKlinikum Mühldorf am Inn nunmehr die

Aufnahme einer Schmerztagesklinik mit acht Plätzen beschlossen. Weitreichende

Umstrukturierungen gab es auch beim Klinikum Traunstein und den Kreiskliniken

in Trostberg und Ruhpolding: Die Kreisklinik Vinzentinum in Ruhpolding wird zu

einem Standort zur Versorgung von Schmerzpatientinnen und -patienten

umstrukturiert. Im Zuge dessen werden zehn Betten an die Kreisklinik Trostberg

verlagert. Am Klinikum Traunstein werden weitere 20 Betten zusätzlich

realisiert; das Klinikum wird künftig 595 Betten umfassen.

Im Landkreis Haßberge in Unterfranken werden durch die Haßberg Kliniken 20

Planbetten von Ebern an das Haus Haßfurt verlagert. An der Schlossklinik

Rottenburg in Niederbayern findet zur Etablierung einer Akutgeriatrie eine

Erweiterung um fünf stationäre Betten statt. Für das Kreiskrankenhaus Vilshofen

hat der Krankenhausplanungsausschuss eine Erhöhung der Planbettenzahl auf 210

beschlossen und damit einer Übernahme der langjährig im Versorgungsvertrag

stehenden rheumatischen Planbetten zugestimmt. Auch im Landkreis Cham in der

Oberpfalz kommt es zu Verschiebungen: Von Roding werden 20 Planbetten nach Cham

verlagert, so dass Cham künftig mit 220 Betten im Krankenhausplan gelistet ist.

Am Klinikum St. Marien Amberg stehen Patientinnen und Patienten künftig zwei

tagesklinische Plätze der Kinder- und Jugendmedizin zur Verfügung.

Daneben wurde für das Versorgungsgebiet: Stadt und Landkreis Sulzbach-Rosenberg

dem Zusammenschluss des St. Anna Krankenhauses Sulzbach mit der St. Johannes

Klinik Auerbach zu einem Krankenhaus im Sinne des Krankenhausrechts

zugestimmt.

Darüber hinaus hat der Krankenhausplanungsausschuss am Donnerstag beschlossen,

dass dem Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg nunmehr der Auftrag eines

Maximalversorgers erteilt wird. Das Krankenhaus hält ein umfassendes und

differenziertes Leistungsangebot vor und ist damit neben dem

Universitätsklinikum der zweite Maximalversorger des Regierungsbezirkes

Oberpfalz.

Der Minister betonte: „Die Entwicklung der akutgeriatrischen Versorgung in

Bayern ist eine Erfolgsgeschichte.“ So wurden durch das Bayerische

Gesundheitsministerium 84 neue akutgeriatrische Betten anerkannt. Ebenso wurde

einer Bedarfsfeststellung für 20 Plätze einer akutgeriatrischen Tagesklinik am

REGIOMED Klinikum Coburg zugestimmt. Damit verfügt Bayern über mehr als 2.700

akutgeriatrische Betten sowie acht akutgeriatrische Tageskliniken mit insgesamt

173 Plätzen.

Die Weichen für den weiteren Ausbau der palliativmedizinischen Versorgung in

Bayern werden durch die Bedarfsfeststellung je einer Palliativstation an der

Goldberg Klinik Kelheim und am Klinikum Landsberg am Lech sowie der

Bettenmehrungen in den Palliativstationen der Klinik Wartenberg und des

Klinikums Ansbach gestellt. Zudem wurde am Klinikum Weiden zur bestehenden

Palliativstation ein palliativmedizinischer Dienst anerkannt.

Damit verfügt Bayern über 53 Palliativstationen mit 496 Betten und 73

palliativmedizinische Dienste an 73 Krankenhäusern.

Mit mehr als 100 zusätzlichen Betten wird die stationäre Psychiatrie landesweit

erneut ausgebaut. Zudem werden die zwei bislang isoliert gelegenen

Tageskliniken in Coburg für psychiatrisch erkrankte Erwachsene sowie

psychiatrisch erkrankte Kinder und Jugendliche auf das Gelände des geplanten

Neubaus des Klinikums Coburg verlagert, was dem Grundsatz der Integration

psychiatrischer Einrichtungen in somatische Krankenhäuser Rechnung trägt und

einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entstigmatisierung psychiatrischer

Erkrankungen leistet. Durch die enge Anbindung der Tageskliniken an das

Klinikum Coburg besteht in Zukunft zudem die Möglichkeit, Patientinnen und

Patienten fachabteilungsübergreifend zu behandeln und weitreichende

Synergieeffekte zu nutzen.

Holetschek unterstrich: „Mit den getroffenen Entscheidungen haben wir, auch vor

dem Hintergrund des demografischen Wandels, erneut Weichen für eine

zukunftsfeste Krankenhausversorgung gestellt. Die Kliniken in Bayern bieten

eine flächendeckende Versorgung auf hohem Niveau. Dies hat nicht zuletzt das

Pandemiegeschehen eindrucksvoll bestätigt, bei dem die Situation trotz

örtlicher Engpässe stets unter Kontrolle war. Die hervorragenden Leistungen der

Krankenhäuser und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen höchste

Anerkennung.“

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 29.10.2021