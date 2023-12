Bayern treibt Modernisierung der Krankenhausversorgung weiter voran (Bayerisches Staatsministerium).

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek treibt die Modernisierung der Krankenhausversorgung weiter voran. Holetschek betonte am Mittwoch anlässlich der Grundsteinlegung für den Ersatzneubau der München Klinik Harlaching: „Wir

legen den Grundstein für eine zukunftsfeste Krankenhausversorgung der Menschen

im Münchner Süden – und darüber hinaus. Wir investieren kräftig und

unterstützen den Bau mit rund 164 Millionen Euro. Aktuell investiert der

Freistaat in die Neustrukturierung der Kliniken der Landeshauptstadt insgesamt

knapp 370 Millionen Euro. Für die Menschen in München und in der ganzen Region

ist das eine gute Nachricht."

Holetschek fügte hinzu: „Wir setzen uns intensiv dafür ein, eine moderne

Gesundheitsinfrastruktur in Bayern zu bieten – mit höchsten baulichen und

medizintechnischen Ansprüchen. Damit schaffen wir nicht nur eine erstklassige

Versorgung für die Patientinnen und Patienten, sondern auch beste Bedingungen

für hochqualifiziertes und engagiertes Personal. Klar ist: Jede Klinik ist nur

so gut wie die Menschen, die dort arbeiten. Und ich danke allen, die gerade in

der Corona-Pandemie ihr Bestes geben. Mit dem Ersatzneubau beginnt eine neue

Ära der akutstationären Versorgung in München."

Die Krankenhausstandorte der Landeshauptstadt München werden neu strukturiert,

um medizinische Leistungsangebote zu konzentrieren und dem Bedarf anzupassen.

Der Freistaat unterstützte die Pläne im Rahmen der Krankenhausplanung von

Beginn an. Neu ausgerichtet werden die Kliniken Schwabing und Bogenhausen im

Norden sowie Neuperlach und Harlaching im Süden.

Neben der allgemeinen Patientenversorgung bietet die München Klinik Harlaching

künftig ein Geburtszentrum mit Frauen- und Kindermedizin für das südliche

Stadtgebiet sowie ein integriertes Schlaganfallzentrum mit Stroke Unit und

neurologischer Frührehabilitation für Schlaganfallpatienten und

Schädel-Hirn-Verletzte. Außerdem gibt es eine spezialisierte Altersmedizin mit

Akutgeriatrie.

Holetschek unterstrich: „In den nächsten Jahren entsteht durch den Ersatzneubau

ein modernes und leistungsfähiges Krankenhaus im Münchner Süden. Damit wird die

zeitgemäße Versorgung für die Patientinnen und Patienten der gesamten Region

zukünftig noch besser gewährleistet.“

Der Minister erläuterte: "Seit Beginn der staatlichen Krankenhausförderung im

Jahr 1972 haben wir bereits mehr als 24 Milliarden Euro für Investitionen in

Krankenhäuser aufgebracht. Der Krankenhausfinanzierungsetat liegt jährlich bei

643 Millionen Euro. In allen Landesteilen, auch im ländlichen Raum, investieren

wir kräftig. Damit liegt Bayern bundesweit in der Spitzengruppe.“

Holetschek betonte: „Die Krankenhausversorgung in Bayern hat für die Bayerische

Staatsregierung einen hohen Stellenwert! Mit einem Ausbau wie hier in

Harlaching investieren wir in die Zukunft der Bürgerinnen und Bürger des

Freistaats."

Quelle: Bayerisches Staatsministerium, 14.07.2021