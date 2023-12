Bayerns Gesundheitsministerin kritisiert Strafzahlungen für Krankenhäuser bei gekürzten Rechnungen - Rückkehr zu ursprünglicher Fassung des MDK-Reformgesetzes gefordert (Bayerische Staatsregierung).

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hat Teile des jüngst vom Bundestag beschlossenen Reformgesetzes für den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) scharf kritisiert. Huml betonte am Freitag anlässlich der Mitgliederversammlung der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) in

München: "Durch das Gesetz sollten eigentlich Streitigkeiten zwischen Kassen

und Krankenhäusern über die hochkomplexen Abrechnungen vermieden werden. Die

vom Bundestag beschlossene Verschärfung der Regelungen zu Strafzahlungen für

Krankenhäuser wird aber dazu führen, dass es künftig Auseinandersetzungen auch

bei vergleichsweise geringen Rechnungskürzungen geben wird."

Dem MDK-Reformgesetz zufolge müssten die Krankenhäuser künftig ab der ersten

beanstandeten Abrechnung neben der Differenz zwischen dem ursprünglichen und

dem geminderten Rechnungsbetrag einen nach oben nicht gedeckelten "Aufschlag"

von zehn Prozent dieses Differenzbetrages an die Krankenkassen zahlen -

mindestens jedoch 300 Euro pro Fall.

Die Ministerin unterstrich: "Diese im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens

vorgenommene Änderung geht einseitig zu Lasten der Krankenhäuser. Ich lehne die

vom Bundestag in das MDK-Reformgesetz eingebrachte Verschärfung ab. Stattdessen

sollte zu der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ursprünglich

eingebrachten Regelung zurückgekehrt werden."

Dieser Regelung zufolge hätten Krankenhäuser je nach Anteil der unbeanstandeten

Abrechnungen an allen durch den Medizinischen Dienst geprüften

Schlussrechnungen neben der Rückzahlung der Differenz zwischen dem

ursprünglichen und dem geminderten Abrechnungsbetrag einen "Aufschlag" in Höhe

von 25 bis 50 Prozent zu zahlen, höchstens jedoch 1.500 Euro pro Fall. Huml

betonte: "Weil aktuelle Daten zur Ermittlung dieses Anteils fehlen und die

Regelung deshalb für das Jahr 2020 nicht umsetzbar ist, muss für das Jahr 2020

eine Sonderregelung für den von den Krankenhäusern zu entrichtenden Aufschlag

getroffen werden."

Mit Blick auf eine mögliche Klagewelle wegen des MDK-Reformgesetzes, das nun ab

dem 1. Januar 2020 bei Abrechnungsstreitigkeiten einen zwingenden

Erörterungstermin vor Klageerhebung vorsieht, riet die Ministerin zur

Gelassenheit. Huml fügte hinzu: "Ich teile die Rechtsauffassung des

Bundesgesundheitsministeriums, dass diese Neuregelung nur zukünftige Fälle

betrifft. Dennoch wäre eine dahingehende gesetzgeberische Klarstellung

wünschenswert."

Die Ministerin verwies zugleich darauf, dass es in Bayern eine leistungsfähige

und dichte Krankenhausstruktur für die Versorgung der Patientinnen und

Patienten gibt. Sie fügte hinzu: "Zwar finden auch in der bayerischen

Krankenhauslandschaft erhebliche Veränderungen statt - und der

Anpassungsprozess wird weitergehen. Ungeachtet dessen will ich aber keine rein

zentrale Krankenhauslandschaft, sondern ein flächendeckendes Netz einander

ergänzender Einrichtungen. Ziel ist ein maßvoller Ausgleich zwischen

Wohnortnähe, Qualität und Wirtschaftlichkeit. Mit unserer Krankenhausplanung

wollen wir stets konkrete, funktionierende Lösungen für die individuelle

Situation vor Ort erreichen."

Huml unterstrich: "Wie kaum ein anderes Land investiert Bayern gemeinsam mit

den Kommunen so umfangreich und nachhaltig in seine Krankenhäuser. Seit Beginn

der staatlichen Krankenhausförderung im Jahr 1972 haben wir bereits über 23

Milliarden Euro für Investitionen in Krankenhäuser aufgebracht. Um den

Investitionsspielraum noch weiter zu erhöhen, hat der Landtag im vergangenen

Jahr beschlossen, den jährlichen Etat für die Förderung der Krankenhäuser

gemeinsam mit den Kommunen um 140 Millionen Euro auf 643 Millionen Euro

anzuheben. Das zeigt, welchen Stellenwert die Krankenhausversorgung in Bayern

für die Staatsregierung hat."

Quelle: Bayerische Staatsregierung, 13.12.2019