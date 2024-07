Bayerns Kliniken im Sturmgewitter

Bayerns Krankenhausgesellschaft hat eine Lücke von 530 Millionen Euro durch Inflation und Energiekostensteigerungen für 2022 errechnet (Medienmitteilung).

Bayerns Kliniken sind zentraler Anlaufpunkt in der Gesundheitsversorgung im Freistaat, wenn es darauf ankommt: „Rund um die Uhr geöffnet für Patientinnen und Patienten, gut vernetzt mit Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen, wohnortnah

mit qualitativ hochwertigen und gleichzeitig kosteneffizienten Behandlungen verantworten über 210.000 Beschäftigte voller Engagement die stationäre

Versorgung vieler Menschen“, so die 1. Vorsitzende der Bayerischen

Krankenhausgesellschaft (BKG), Landrätin Tamara Bischof, bei den

Gesundheitspolitischen Sommergesprächen der BKG am Montagabend im Münchner

Künstlerhaus.

„Aber die Zeichen stehen wie in anderen Bereichen unseres Lebens derzeit auch

für unsere Krankenhäuser auf Sturm und treffen die Kliniken vor dem kommenden

Corona-Herbst und einer ungewissen Krankenhausreform“, so die Vorsitzende

weiter.

„Die Inflation schlägt mit voller Wucht zu – doch die Krankenhäuser können

diese Kosten nach bisheriger Gesetzeslage für 2022 und 2023 nicht

refinanzieren“ ergänzt Roland Engehausen, Geschäftsführer der BKG und betont:

„Bayerns Krankenhäuser schreiben nach unseren Erhebungen im Bayerischen

Krankenhaustrend bereits mehrheitlich tiefrote Zahlen und nun droht eine

weitere Verschärfung in diesem Jahr.“

Die BKG hat eine Lücke von 530 Millionen Euro durch Inflation und

Energiekostensteigerungen alleine für 2022 errechnet. Für 2023 könnte diese bei

den Betriebskosten sogar bis zu einer Milliarde Euro ansteigen, wenn in der

Bundespolitik nicht gehandelt wird. Hinzu kommen Kostensteigerungen bei

Bauvorhaben, die durch feste Investitionsbudgets im Freistaat zwischenzeitlich

deutlich unterdeckt sind.

[...]



Quelle: Medienmitteilung, 28.06.2022