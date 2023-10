Bayerns Krankenhäuser inmitten der Pandemiebewältigung und vor strukturellen und digitalen Herausforderungen (Bayerische Krankenhausgesellschaft).

Inmitten der zweiten Welle der Corona-Pandemie blickt die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) im Rahmen ihrer Jahrespressekonferenz zurück auf die vergangenen Monate der Pandemie-Bewältigung. Die Mitarbeiter in Bayerns Krankenhäuser stellen auch in dieser besonderen Zeit eindrucksvoll unter Beweis, dass sie Enormes

leisten können und im gegenseitigen Zusammenwirken für die Menschen in Bayern sorgen“ so der

BKG-Geschäftsführer Siegfried Hasenbein in einem ersten Resümee nach über acht

Monaten in der Corona-Pandemie.

„Unser ausdrücklicher Dank geht an das gesamte Personal in den bayerischen

Krankenhäusern, an die Pflegekräfte, Ärzte und alle anderen Mitarbeiter, die in

den vergangenen Monaten mit viel Engagement, Herzblut und vollem Einsatz für

ihre Patientinnen und Patienten da waren“ so Hasenbein weiter.

Nach seinen Erfahrungen haben die Kliniken viel gelernt im Umgang mit der neuen

Pandemie. Inzwischen wurden nicht nur Abläufe optimiert und entscheidende

Rahmenbedingungen in den Kliniken verbessert. Die Krankenhäuser haben auch im

Miteinander funktioniert. Kleinere Krankenhäuser nahmen den großen

Schwerpunktversorgern immer wieder Patienten ab. Als in den ersten Wochen der

Pandemie Schutzkleidung und verschiedenste Materialen knapp wurden, halfen sich

Bayerns Kliniken untereinander aus und trugen gemeinsam Sorge für eine optimale

Versorgung der Patienten.

„Aber nicht erst mit der zweiten Welle wird erneut klar, dass der Mangel an

Fachkräften, explizit an spezialisierten Pflegekräften, die Achillesferse in

unserem Gesundheitswesen ist“ so Hasenbein am Mittwoch im Münchner Presseclub.

Viel ist seitdem passiert. Neben dem finanziellen Bonus und anderweitig

entgegengebrachte Wertschätzung für die Krankenhausbeschäftigten wurden die

Kliniken beispielsweise mit Beatmungsgeräten und Infektionsschutzausrüstung

sowie finanziellen Hilfen unterstützt.

„Aber wir kommen nun in eine schwierige Phase in der Pandemiebewältigung. Die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders die Ärzte und Pflegekräfte, sind

längst am Limit angekommen und nicht unendlich belastbar“ so Hasenbein. Auch

aus wirtschaftlicher Sicht kommen Bayerns Kliniken an ihre Grenzen. Die

neuesten Regelungen im Dritten Bevölkerungsschutzgesetz um die sogenannten

Ausgleichszahlungen frei gehaltener Krankenhausbetten ist aus Sicht der BKG

praxisfern und gefährdet die im Frühjahr aufgebaute und bewährte Zusammenarbeit

der Krankenhäuser bei der COVID-19-Versorgung.

Im Zuge der Pressekonferenz stellte sich auch der neue Geschäftsführer, Roland

Engehausen, den Pressevertretern vor. Bereits Anfang Oktober startete

Engehausen bei der BKG und wird ab 1. Dezember als BKG-Geschäftsführer die

Nachfolge von Siegfried Hasenbein antreten.

Mit Roland Engehausen gewinnt die BKG einen erfahrenen Kenner des

Gesundheitswesens. Vor seinem Wechsel nach München leitete er seit 2014 als

Vorstandsvorsitzender die IKK Südwest, eine regionale Krankenkasse mit rd.

640.000 Versicherten in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.

In seiner beruflichen Laufbahn war Engehausen, der u. a.

Wirtschaftswissenschaften an der FU Berlin studierte, für verschiedene

Krankenkassen tätig, darunter auch für die Siemens BKK in München. Er setzt

sich seit Jahren für qualitätsorientierte Patientenversorgung und gute

Beschäftigungsbedingungen im Gesundheitswesen ein und sieht dabei Chancen durch

eine bessere digitale Vernetzung.

Auch das Augenmerk von Roland Engehausen ist derzeit auf die aktuelle

COVID-19-Versorgung gerichtet: „Dank des großen Engagements in unseren Kliniken

und ersten Therapie-Verbesserungen konnten die bisherigen Fallzahl-Steigerungen

noch gemeistert werden und es besteht die Hoffnung, dass die

Behandlungssteigerungen in den Kliniken durch die Lockdown-Maßnahmen abflachen

werden. Aber wenn der Gesetzgeber nicht kurzfristig den finanziellen Ausgleich

notweniger Freihaltungen für verschiebbare Behandlungen verbessert, werden

viele Krankenhäuser, die sich bisher um die Behandlung von COVID-19-infizierten

Patienten verdient gemacht haben, in eine wirtschaftliche Zwickmühle kommen,

die die Versorgung in den nächsten Wochen gefährdet“ mahnt Engehausen.

Mit Blick auf die Zukunft betont Engehausen: „Als neuer Geschäftsführer der BKG

möchte ich die bewährte Arbeit der vergangenen Jahre fortführen und im aktiven

Austausch mit den BKG-Mitgliedern und unseren Partnern im Gesundheitswesen die

großen Zukunftsthemen mitgestalten.“ Engehausen sieht dabei drei große

Herausforderungen: „Erstens eine qualitätsorientierte und besser vernetzte

Gesundheitsversorgung mit starken Krankenhäusern als wichtige Ankerpunkte.

Zweitens eine auskömmliche Finanzierung der bedarfsnotwendigen

Krankenhausstrukturen, ergänzt um eine solide Vorhalte-Grundpauschale. Und

drittens die Stärkung der Gesundheitsberufe und den weiteren Ausbau der Aus-

und Weiterbildung in der Pflege.“

Quelle: Bayerische Krankenhausgesellschaft, 25.11.2020