Bei steigenden Infektionszahlen brauchen Krankenhäuser flexible Einsatzmöglichkeiten und ausreichende Refinanzierung von Pflegekräften - Klinikverbund Hessen e.V. kritisiert starre Personaluntergrenzen und niedrigen Pflegeentgeltwert (Klinikverbund Hessen).

Das Bundesgesundheitsministerium hat den Entwurf einer Verordnung für die Pflegepersonaluntergrenzen ab dem Jahr 2021 vorgelegt, in dem die Mindestbesetzung vollständig wieder eingeführt auf weitere Fachabteilungen

ausgeweitet wird. „Angesichts der wieder rasant steigenden Infektionszahlen mit

dem Coronavirus und dem erneuten Anstieg der COVID-Patienten in den

Krankenhäusern ist dies ein falsches Signal“, stellt Clemens Maurer,

Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen e. V. fest. Die Entwicklung der

Infektionen zeige, dass trotz Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen die Pandemie

noch nicht vorbei und weiterhin gefährlich sei. Die Infektion mache auch bei

Mitarbeitern und ihren Angehörigen keine Ausnahmen, so dass Personal wegen

entsprechender Krankheitsfälle und Quarantänemaßnahmen ausfalle. „In dieser

Situation müssen wir unser Personal flexibel einsetzen und können nicht nach

starren Vorgaben planen“, so Maurer weiter. Im Gegensatz zu der von der

Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem deutschen Pflegerat und Verdi

vorgeschlagenen Personalbemessung berücksichtige die vorgelegte Verordnung

zudem nicht die Erkrankungsschwere und den tatsächlichen Pflegebedarf der

Patienten.

In den öffentlichen Krankenhäusern des Klinikverbundes sei viel unternommen

worden, um auf eine zweite Erkrankungswelle vorbereitet zu sein. „Neben

Hygienemaßnahmen und Änderungen in Prozessabläufen, um Personal und Patienten

zu schützen, haben wir nicht zuletzt aufgrund der versprochenen vollständigen

Refinanzierung deutlich mehr Pflegepersonal eingestellt“, erklärt Achim Neyer,

stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klinikverbundes Hessen. Nun zeige

sich jedoch, dass diese Refinanzierung keineswegs ausreichend sei und den

Kliniken Anfang des Jahres eine Liquiditätskrise drohe. Die Verhandlungen mit

den Krankenkassen vor Ort über das Pflegebudget seien oft verzögert und die

vorgelegten Kosten der Kliniken würden in Frage gestellt. Kaum eine Klinik habe

bisher einen Abschluss über das Pflegebudget, bei den meisten hätten die

Verhandlungen noch nicht einmal begonnen.

Vor diesem Hintergrund sei der ab dem 01.01.2020 wieder geltende vorläufige

Pflegeentgeltwert von 146,55 Euro viel zu niedrig. „Wir haben höhere Kosten und

mehr Personal, der Wert von 146,55 Euro beruht jedoch auf den Kosten und

Fallzahlen des Jahres 2018 mit einer Abschätzung der Kostenentwicklung, die

2019 für 2020 gemacht wurde; das ist fern jeder aktuellen Realität“, stellt

Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen fest. Es gebe

Kliniken, bei denen der Pflegeentgeltwert mit weit über 200 Euro kalkuliert und

in die Verhandlungen eingebracht worden sei.

Daneben gelte ab Anfang 2021 wieder eine verlängerte Zahlungsfrist für die

Krankenkassen, die in Hessen von aktuell fünf auf dann 30 Tage ansteige. Dies

bedeute quasi für 25 Tage keinen Zahlungseingang bei den Krankenhäusern. Auch

der Medizinische Dienst dürfe ab Januar wieder verstärkt prüfen und

Krankenhausrechnungen kürzen. Daher brächen im Januar die Einnahmen ein und

einige Krankenhäuser seien nicht in der Lage, dies zu kompensieren. Gerade bei

den öffentlichen Kliniken im Klinikverbund könne das auch nicht durch die

kommunalen Träger ausgeglichen werden.

Das Bundesgesundheitsministerium meine offensichtlich, trotz der noch aktiven

Pandemie könnten im Jahr 2021 wieder ganz normale Rahmenbedingungen für die

Krankenhäuser gelten. „Wenn erst wieder im Schnellverfahren gehandelt wird,

nachdem die Betten und Intensivstationen erneut mit COVID-Patienten gefüllt

sind, dann macht sich die Politik unglaubwürdig und verspielt das Vertrauen der

Kliniken und ihrer Mitarbeiter und das positive Ergebnis der gemeinsamen

Anstrengungen im Frühjahr“, stellt Schaffert fest. Deshalb fordere der

Klinikverbund Hessen das Bundesgesundheitsministerium unter Berücksichtigung

der aktuellen Entwicklung auf, die Personaluntergrenzen in der jetzigen Form

weiter auszusetzen, den vorläufigen Pflegeentgeltwert für 2021 deutlich zu

erhöhen sowie die verkürzte Zahlungsfrist von fünf Tagen für die Krankenkassen

beizubehalten.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 12.10.2020