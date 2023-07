Beim Strukturwandel der Ambulantisierung einen konstruktiven Beitrag leisten

BVOU zur speziellen sektorengleichen Vergütung für AOP-Leistungen (Hybrid-DRG) (BVOU).

Der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) e.V. spricht sich weiterhin dafür aus, die notwendigen ordnungspolitischen Maßnahmen im Bereich der Ambulantisierung aktiv mitzugestalten. Berlin – Mit dem Krankenhauspflegeentgeltgesetz (KHPflEG) wurde am 29.12.2022 der Paragraf 115f in das

SGB V eingebracht. Er sieht eine spezielle „sektorengleiche“ Vergütung für AOP-Leistungen vor, und zwar unabhängig davon, ob sie ambulant oder stationär erbracht werden.

Die genaue Auswahl an Operationen sowie die Höhe der Vergütung soll die

Selbstverwaltung bis zum 31.03.2022 festlegen, ansonsten wird dies durch das

Bundesministerium für Gesundheit geschehen.

Der Verband hat seine grundlegenden Überlegungen zur Ambulantisierung in

gemeinsamer Arbeit mit der Wiesbaden Business School und dem Team um Prof. Dr.

Silke Arnegger bereits in einem Arbeitspapier veröffentlicht, das unten auf

dieser Seite veröffentlicht ist. Das Paper zeigt eine „Road map“ zu einer

sektorengleichen Versorgung auf, in der Kliniker und niedergelassene Ärzte ihre

Patienten im Bereich ambulanter Operationen besser versorgen können.

„Diese Vorarbeiten haben es uns ermöglicht, für den jetzigen § 115f SGB V einen

initialen Katalog von über 350 orthopädisch-unfallchirurgischen Operationen

vorzuschlagen und ein Preismodell für die geforderte Fallpauschale zu

veröffentlichen“, betont Dr. Burkhard Lembeck, Präsident des BVOU.

Der Fallpauschale liegt, wie vom Gesetz gefordert, eine Mischkalkulation aus

bisherigem EBM-Erlös und DRG-Pauschale zugrunde.

Den Vorschlag, wie man zu einer geeigneten Auswahl kommt und wie man diese

Eingriffe für die hybride Erbringung kalkuliert, kann auf andere Fachgruppen

(wie Chirurgie, HNO usw.) übertragen werden.

Der BVOU verspricht sich von seinen zahlreichen und detaillierten Vorarbeiten,

den notwendigen Strukturwandel der Ambulantisierung zu gestalten, anstatt ihn

lediglich zu erleiden.

Bereits im Dezember 2022 hat der BVOU den Paragraf 115f als einen „Hüpfer in

die richtige Richtung charakterisiert und kritisierte, dass „ein großer Sprung“

folgen müsse.

Das zugrunde liegende Arbeitspapier ist heute auf bibliomed erschienen, die

Kalkulationen und der Gesetzestext kann hier heruntergeladen werden.

Über den BVOU:

Der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU) ist die

berufspolitische Vertretung für mehr als 7.000 in Praxis und Klinik tätige

Kollegen und Kolleginnen. Der BVOU setzt die beruflichen Interessen seiner

Mitglieder durch, indem er zum Vorteil der Patienten und des Gemeinwohls

gemeinsam mit den wissenschaftlichen Gesellschaften den Standard

orthopädisch-unfallchirurgischer Versorgung entwickelt, die politischen und

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen prägt und dadurch die öffentliche

Wahrnehmung seiner Mitglieder als Experten für orthopädisch-unfallchirurgische

Versorgung gestaltet.

Quelle: BVOU, 01.02.2023