Belegung mit Infektionspatienten auf Rekordniveau: Corona-bedingte Personalausfälle schränken Krankenhausversorgung ein (DKG).

Die Anzahl der Patientinnen und Patienten mit Corona-Infektion in den Krankenhäusern hat ein bisher noch nicht bekanntes Rekordniveau erreicht. Zurzeit behandeln die Kliniken so viele Infektionspatienten wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Vom 1. Februar 2022 bis

heute sind die Zahlen um 60 Prozent auf mittlerweile mehr als 24.000 Patientinnen und Patienten gestiegen. Das zeigt deutlich, dass sich die Rekordinzidenzen auch in den Krankenhäusern

niederschlagen“, so der Vorstandsvorsitzende der Deutschen

Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß.

Infolge dieser wachsenden Zahl an Infektionspatienten müssen in immer mehr

Standorten immer größere Infektionsabteilungen betrieben werden. „Das kostet

Personal, das dann an anderer Stelle fehlt, und belastet die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sehr stark, denn sie müssen rund um die Uhr maximalen

Infektionsschutz betreiben“, betont Gaß.

Parallel dazu haben in den Kliniken die krankheitsbedingten Personalausfälle

fast flächendeckend zugenommen und bringen die Krankenhäuser in erhebliche

Bedrängnis. Rund 90 Prozent der Krankenhäuser haben aktuell höhere

krankheitsbedingte Personalausfälle in ihren patientennahen Bereichen als sonst

um diese Jahreszeit üblich. Die Entwicklungen sind maßgeblich durch die

Corona-Pandemie bedingt. Das ergab eine Blitzumfrage des Deutschen

Krankenhausinstituts (DKI).

In diesem schwierigen Umfeld lässt die Politik die Kliniken im Ungewissen, ob

und wie der Corona-Rettungsschirm über den 19. März hinaus fortgeführt wird.

„Uns droht an diesem Wochenende ein böses Erwachen, wenn die Politik nicht

aufwacht. Sollten die Ausgleichszahlungen des Bundes tatsächlich am Samstag

auslaufen, verlieren die Krankenhäuser sofort eine Milliarde Euro an Liquidität

pro Monat, um laufende Personal- und Sachkosten zu bezahlen. Wir habe keine

Chance, diese finanzielle Lücke ohne Rettungsschirm auszugleichen. Mir fehlt

jedes Verständnis für dieses Zögern, und ich weiß auch nicht, wie die

Bundesregierung dies den Beschäftigten in den Krankenhäusern erklären will“, so

der DKG-Vorstandsvorsitzende.

Derzeit sind in 40 Prozent der Kliniken die Ausfälle deutlich höher (über 20

Prozent mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkrankt als üblich) und in 51

Prozent der Einrichtungen höher als üblich (5 bis 20 Prozent mehr erkrankt).

Die hohen Krankenstände führen dazu, dass viele Krankenhäuser die vorhandenen

Kapazitäten nicht vollständig auslasten können. Krankheitsbedingt können

aktuell drei Viertel der Häuser ihre Betten auf den Allgemeinstationen nicht

vollumfänglich betreiben. Im Vergleich zum Januar 2022 entspricht dies einer

Zunahme von 24 Prozent.

„Die Ergebnisse der Umfrage sind alarmierend. Es zeigt, wie dünn die

Personaldecke in den Kliniken insgesamt ist und wie schon relativ geringe

Personalschwankungen zu Problemen bei der Patientenversorgung führen können.

Die Personalausfälle sind aktuell ein deutlich größeres Problem als in normalen

Jahren. Die Umfrage verdeutlicht zudem, wie zwingend es ist, den

Corona-Rettungsschirm zu verlängern. 75 Prozent der Kliniken müssen ihr

Leistungsangebot einschränken und verlieren damit zwangsläufig notwendige

Erlöse zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Es ist nicht

akzeptabel, wenn einen Tag vor Auslaufen der Regelung keine Klarheit besteht,

wie es weitergeht. Das wird den Leistungen der Kliniken und der Mitarbeitenden

nicht gerecht“, sagt Gaß.

Am stärksten betroffen von krankheitsbedingten Ausfällen ist der Pflegedienst.

Hier berichtet jeweils knapp die Hälfte der Krankenhäuser von höheren

Personalausfällen (5 Prozent bis 20 Prozent mehr erkrankt) bzw. deutlich

höheren Ausfällen (über 20 Prozent) als üblicherweise zu dieser Jahreszeit. Im

ärztlichen Dienst haben drei Viertel der Häuser höhere Krankenstände als

üblich. „Die Daten zeigen, dass wir die verbleibenden Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in der Patientenbehandlung bestmöglich entlasten müssen, um die

Versorgung aufrechterhalten zu können. Wir fordern daher einen

Bürokratie-Lockdown, da wir es uns gerade jetzt nicht mehr leisten können,

unsere Pflegekräfte drei bis vier Stunden am Tag für medizinisch-pflegerisch

oft unnötige Dokumentationen einzusetzen. Anderenfalls lassen sich

Einschränkungen in der Patientenversorgung, etwa in Form von Bettensperrungen,

Wartelisten oder Verschieben elektiver Eingriffe, in vielen Krankenhäusern kaum

noch vermeiden“, so Gaß.

Im Vergleich zu einer früheren Blitzumfrage im Januar 2022 haben die

Krankenstände berufsgruppenübergreifend merklich zugenommen. So ist in den

patientennahen Bereichen der Anteil der Häuser mit einem deutlich höheren

Krankenstand (über 20 Prozent mehr als üblich) von 12 Prozent auf 40 Prozent

gestiegen. In Summe hat sich der Anteil der Häuser mit steigenden

Krankenständen seit Jahresbeginn insgesamt von 72 Prozent auf 91 Prozent

erhöht.

Im Vergleich dazu hat sich die Situation auf den Intensivstationen im

Zeitablauf weitgehend stabilisiert. Hier konnten im Januar wie im März 2022

jeweils über 40 Prozent der Einrichtungen die verfügbaren Intensivbetten

krankheitsbedingt nicht komplett betreiben.

Quelle: DKG, 18.03.2022