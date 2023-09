Beratungen des Corona-Beirates: Neuer Rettungsschirm für die Kliniken muss noch weiter verhandelt werden (Pressemitteilung).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt grundsätzlich die Vorarbeiten des Corona-Beirats zur Wiedereinführung eines finanziellen Rettungsschirms für die Kliniken in der zweiten Welle der Pandemie. Die im Corona-Beirat entwickelten Vorschläge greifen wichtige Punkte auf, sind aber noch nicht final verhandelt

und benötigen ergänzende Regelungen und Entscheidungen der Politik. Dieses Fazit zieht auch der Beirat selbst am Ende

eines sehr langen Verhandlungstages“, so der DKG-Präsident Dr. Gerald Gaß zu

den gestern bekannt gewordenen Vorschlägen aus dem Corona-Beirat.

Die Vertreter der Krankenhäuser im Beirat haben grundsätzlich zugestimmt, die

bereits aus dem ersten Rettungsschirm bekannten Freihaltepauschalen zukünftig

zielgenauer einzusetzen. Die im Beirat entwickelten Kriterien für diese

Freihaltepauschalen, die sich an der Inzidenz der Neuinfektionen und der

Belegung der Intensivbetten in einer Region orientieren, müssen so ausgestaltet

sein, dass sie den verantwortlichen Behörden in den Ländern eine Orientierung

für die Auswahl der Kliniken geben. Eine absolute Bindung bei den

Entscheidungen der Länder vor Ort und in den Regionen darf es jedoch nicht

geben, da uns ansonsten Versorgungslücken sowohl bei der Behandlung von

COVID-19-Patienten wie auch in der Regelversorgung drohen. Es muss dabei

bleiben: Die Länder brauchen auf der Basis von Kriterien Öffnungsklauseln und

müssen in jedem Fall die letzte Entscheidung über die auszuwählenden

Klinikstandorte haben“, stellte Gaß klar.

Absolut unbefriedigend ist, dass es im Corona-Beirat keine Entscheidungen für

das Jahr 2021 gab. Mögliche Kompromissvorschläge, die Regelungen zur

Liquiditätssicherung und zur wirtschaftlichen Stabilität aller Krankenhäuser im

kommenden Jahr beinhalteten, sind am Widerstand der Krankenkassenvertreter

gescheitert. „Der Beirat muss jetzt sehr schnell weiter verhandeln und auch

hier Ergebnisse erzielen, oder die Politik muss gegebenenfalls ohne eine

Empfehlung aus dem Corona-Beirat die Finanzierung im Jahr 2021 regeln“,

forderte der Präsident der DKG. Ebenso wie in diesem Jahr werden auch im Jahr

2021 alle Krankenhäuser von einem Fallzahlenrückgang im Bereich der

Regelversorgung betroffen sein. Dies führt im üblichen Finanzierungssystem zu

Erlösausfällen, die für die Kliniken existenzbedrohend sind. Die Krankenhäuser

brauchen Planungssicherheit und Handlungsfreiheit, um ihre Ressourcen, wie von

der Politik gefordert, auf die Pandemie konzentrieren zu können.

Positiv bewertet der DKG-Präsident, dass eine ganze Reihe an Regelungen aus der

ersten Phase des Rettungsschirms verlängert wurde, die gewisse bürokratische

Erleichterungen für die Krankenhäuser bringt.

„Insgesamt aber können wir mit dem bisherigen Verhandlungsstand noch nicht

zufrieden sein. Es sind noch zu viele Fragen offen, gerade mit Blick auf das

Jahr 2021, und manche Regelungen werden so für die Bundesländer in der Praxis

nur schwer umsetzbar sein. Anlässlich der ersten Lesung des 3.

Bevölkerungsschutzgesetzes hat Minister Spahn sein Versprechen erneuert, dass

kein Krankenhaus wirtschaftliche Nachteile infolge der Pandemie erleiden soll.

In diesem Sinne muss der Corona-Beirat seine Arbeit zügig fortsetzen“, erklärte

Gaß.

Quelle: Pressemitteilung, 13.11.2020