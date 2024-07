Bertelsmann Experten diskutieren an Bedürfnissen einer Reform der Notfallversorgung vorbei (DGINA).

Mit Blick auf das aktuelle Gutachten der Bertelsmann-Stiftung zur Neuordnung der Notfallversorgung bedauert die DGINA, dass in dem Gutachten die Bedürfnisse der Akut- und Notfallpatienten erneut weiter an den Rand gedrängt werden. Die Vorstellung, dass so gut wie alle

fußläufigen Patienten in den Notaufnahmen keine schweren Erkrankungen haben und von KV-Ärzten direkt vor den Notaufnahmen

ohne größeren Aufwand wieder in den niedergelassenen Sektor zurückgeschickt

werden können, zeichnet ein überholtes Bild der Notfallmedizin aus dem letzten

Jahrhundert. Die Kassenärztliche Vereinigung wird mit diesem Vorgehen

organisatorisch, personell und fachlich heillos überfordert sein.

Die Krankenkassen fordern einen „Gatekeeper“ der KV vor der Notaufnahme des

Krankenhauses unter der Vorstellung, dass Krankenhäuser aus rein

wirtschaftlichen Gründen Notallpatientinnen und Notfallpatienten stationär

aufnehmen würden.

[...]

Es ist nur zu hoffen, dass das Bundesministerium

für Gesundheit innovativere Wege einschlagen wird, die den Bedürfnissen der

Akut- und Notfallpatienten gerecht werden und die Patientensicherheit in den

Fokus stellen.

Quelle: DGINA, 21.02.2022