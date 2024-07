Beteiligung des Bundes an den Investitionskosten: Blockadehaltung aufgeben

Beteiligung des Bundes an den Investitionskosten der Krankenhäuser wäre eine praktikable Lösung (Klinikverbund Hessen).

Klinikverbund Hessen fordert die Länder auf, das Angebot von Gesundheitsminister Lauterbach anzunehmen. Der Vorschlag einer Beteiligung des Bundes an den Krankenhausinvestitionskosten bei Einhaltung von Leitplanken zu Krankenhausplanung durch die Länder wurde zwar nicht

in den Koalitionsvertrag aufgenommen, bleibt aber dennoch in der Diskussion. So hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach ein Engagement des

Bundes bei der Investitionsfinanzierung in Aussicht gestellt, wenn die Länder

im Gegenzug bereit wären, Rechte bei der Krankenhausplanung an den Bund

abzugeben.

„Sollte der Bund dazu bereit sein für dringend fehlende Mittel einzuspringen –

ja, dann müssen die Länder einen föderalen Preis dafür zahlen, wenn sie selbst

nicht ihrer Verpflichtung nachkommen“ erklärt Clemens Maurer,

Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen e. V. Derzeit müssten die

öffentlichen und kommunalen Krankenhäuser in Hessen mindestens 30-50% ihrer

Investitionskosten selbst aufbringen – angesichts massiv steigender Baukosten

und Inflation mit deutlich zunehmender Tendenz. Da jedoch auch die

Betriebskosten durch pandemiebedingten Fallzahlrückgang, Verzögerungen bei den

Verhandlungen zum Pflegebudget und allgemeinen Preissteigerungen der Personal-

und Sachkosten für eine zunehmende Zahl von Kliniken nicht mehr ausreichend

finanziert würden, sei dies für viele Kliniken und ihre Träger nicht mehr

möglich.

Hessen und auch die anderen Bundesländer sollten ihre Blockadehaltung aufgeben

und sich auf eine Diskussion mit dem Bundesgesundheitsminister und

Bundesgesetzgeber zu diesem Vorschlag einlassen, denn aus eigener Kraft können

sie die fehlenden Investitionsmittel auf absehbare Zeit nicht aufbringen. Eine

Art Krankenhausrahmenplanung auf Bundesebene, bei deren Einhaltung durch die

Länder der Bund die Lücke bei der Investitionsfinanzierung auffülle, sei aus

Sicht der Krankenhäuser grundsätzlich ein gangbarer Weg.

Voraussetzung sei allerdings, dass der Bund seine Kernaufgabe wahrnehme, die

Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser auskömmlich zu regeln. „Es ist ja

in Ordnung, wenn der Bund sich an der Invest-Seite großzügig zeigt und dafür

einen föderalen Preis haben will. Es wäre trotzdem gut, wenn Hessen sich an

die Spitze der Bewegung setzt und dem Bund entgegenkommt und gleichzeitig aber

auch die Auskömmlichkeit der Betriebs-Finanzierung fordert.“, stellt Achim

Neyer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen fest.

„Wichtig ist zudem ein klares Ziel, wie die Gesundheitsversorgung insgesamt –

nicht nur im Krankenhausbereich sondern auch ambulant – in Zukunft gestaltet

werden soll“, meint Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds

Hessen. Insofern sei die Diskussion um Investitionsfinanzierung und

Krankenhausplanung in das Ziel einer gemeinsamen Versorgungsplanung und

-finanzierung sowie einer sektorenfreien Versorgung einzubetten.

„In der praktischen Umsetzung ist darauf zu achten, dass nicht ein neues

Bürokratiemonster entsteht, sondern vielmehr die jetzige Bürokratie von

Struktur- und Zukunftsfonds abgeschafft wird“, so Schaffert weiter. Zudem habe

die Gesundheitsversorgung eine überwiegend regionale Bedeutung, so dass die

Möglichkeit zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und Unterschiede

sowie Einflussmöglichkeiten der Kommunen erhalten bleiben müsste.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 26.06.2022