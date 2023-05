BKG kritisiert fehlende Patientenperspektive und startet Defizit-Uhr

Geplante Krankenhausreform verliert Zielsetzungen aus dem Blick (Medienaussendung).

„Seit über 6 Monaten werden die Vorschläge zur Krankenhausreform immer technokratischer diskutiert. Es geht um Level, Leistungsgruppen, komplexe Finanzierungstheorien und mögliche Standort-Schließungen. Kranken Menschen wird dies ebenso wenig gerecht, wie den Beschäftigten in den Kliniken. Die

Insolvenzgefahr schwebt auch weiterhin über den Krankenhäusern.“ So bringt es der Geschäftsführer der bayerischen Krankenhausgesellschaft Roland Engehausen

in seinem Kommentar zur laufenden Diskussion rund um die bundesweit angedachte

Neuordnung der Krankenhäuser auf den Punkt.

In keiner Weise ernst genommen werden in der aktuellen Diskussion nach Meinung

der BKG weiterhin die massiven Kostensteigerungen in den Krankenhäusern sowohl

bei den Inflationskosten um die Sach- und Energiekosten als auch bei den

deutlichen Tarifsteigerungen.

„Wir gönnen unserem engagierten Personal jeden Cent aus den jüngsten

Tarifverhandlungen, erwarten aber gleichermaßen eine faire Gegenfinanzierung.

Dies darf nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden. Die Bundespolitik

kann sich bei ihrer Finanzierungsverpflichtung nicht länger hinter den

Reformdiskussionen verstecken.“ betont der BKG-Geschäftsführer. Um aufzuzeigen,

wie dramatisch sich die Defizite der Kliniken derzeit aufsummieren,

installierte die Krankenhausgesellschaft heute auf ihrer Homepage eine

„Defizit-Uhr“, die den Stand des aktuellen Defizits in Bayern anzeigt. Heute

steht Uhr bereits bei über einer Milliarde Euro in Bayern seit 2022. Seit 2023

kommt stündlich ein Minus von über 140.000 Euro dazu.

Dass eine Krankenhausreform zwingend notwendig ist, steht auch für die BKG

außer Frage. Die Klinikvertretung fordert aber eine gut koordinierte,

nachvollziehbare Umsetzung, die das derzeitige finanzielle Überleben der

Kliniken sicherstellt. Anstelle der im Moment dominierenden theoretischen

Standort-Simulationen sollte die praktische Versorgungssituation in den Fokus

genommen werden. Eine patientenorientierte Versorgungsqualität kann nur über

engagiertes und bestens qualifiziertes Personal erreicht werden, nicht aber

durch Standortdiskussionen und eine überbordende Planungs- und

Kontrollbürokratie, wie sie derzeit weiter angedacht ist. „Wir brauchen Mut zu

einfachen Lösungen und Vertrauen in die Menschen im Krankenhaus“, betont Roland

Engehausen.

Nach Meinung der BKG können die enormen Herausforderungen des Fachkräftemangels

und der Versorgungssicherheit nur im Schulterschluss mit allen Akteuren gelöst

werden. „Starre Sektorengrenzen können wir uns nicht mehr leisten – optimale

Behandlungspfade für die Patientinnen und Patienten müssen im Mittelpunkt

stehen“, so der BKG-Geschäftsführer.

________________________________________________________

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von etwa 190

Krankenhausträgern mit über 360 Krankenhäusern und insgesamt ca. 75.000 Betten

in Bayern. Etwa 3 Millionen Patient:innen werden jährlich in den bayerischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Zusätzlich versorgen die Kliniken

im Freistaat über 2,5 Mio. ambulante Notfallpatient:innen. Die bayerischen

Krankenhäuser erbringen hierfür das gesamte Leistungsspektrum der medizinischen

und pflegerischen Versorgung. Die Einrichtungen sind zugleich einer der

bedeutendsten Arbeitgeber Bayerns. Über 210.000 Menschen der verschiedensten

Berufe beziehen ihr Einkommen von bayerischen akutstationären Krankenhäusern,

davon über 30.000 Ärzt:innen sowie knapp 80.000 im Pflegedienst sowie etwa

100.000 in weiteren Berufen und Tätigkeitsbereichen im Krankenhaus. Etwa 13.000

Auszubildende in der Pflege sowie etwa 2.300 in einer Vielfalt von weiteren

Ausbildungsberufen werden in den Kliniken im Freistaat ausgebildet.

Quelle: Medienaussendung, 24.05.2023