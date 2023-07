BKG kritisiert GKV-Finanzstabilisierungsgesetz scharf

Bundesgesundheitsminister nimmt Klinik-Beschäftigte nicht ernst (BKG).

„Damit haben wir eine weitere, absolut unfaire und existenzgefährdende Bedrohung unserer Kliniken“, so Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) in einer ersten Reaktion auf den seit gestern vorliegenden Kabinettsentwurf zum

GKV-Finanz­stabilisierungsgesetz und den Ausführungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei seiner Pressekonferenz.

„Lauterbach bedankt sich in Talkshows beim Klinikpersonal und tritt ihnen

gleichermaßen mit harten Gesetzen ans Schienbein“, so ein verärgerter BKG-Chef

in seiner Einschätzung der neuen finanziellen Kürzungen aus dem BMG.

„Für Bayern summieren sich die geplanten Kürzungen bei den zweckgebundenen

Personalkosten schätzungsweise auf bis zu 80 Millionen Euro – für die es

keinerlei haltbare Begründungen gibt!“

Das neue Gesetz sieht vor, dass den Krankenhäusern bundesweit 375 Millionen

Euro entzogen werden sollen. Grundlage sei nach Behauptungen der Gesetzlichen

Krankenversicherung, dass nach der Ausgliederung der Pflegekosten aus den

Fallpauschalen in sogenannte Pflegebudgets eine angebliche Doppelfinanzierung

vorliegen würde. Diese Behauptung ist jedoch durch nichts belegt. Im Gegenteil:

Der Effekt ist gut erklärbar durch den dringend nötigen Aufbau von

Pflegefachpersonen in den Kliniken, der aufgrund der praktischen Bedarfe höher

ausfiel, als 2018 ursprünglich vorsichtig kalkuliert wurde. Die in Frage

stehenden Beträge wurden bereits über mehrere Jahre eben zur Vermeidung einer

möglichen Doppelfinanzierung insbesondere aus den Fallpauschalen explizit

herausgerechnet.

Dazu kommt noch, dass nach dem Gesetzesentwurf jetzt die Gesundheitsberufe

nicht mehr im Pflegebudget berücksichtigt werden dürfen, die bisher in der

Pflege der Patient:innen am Bett tätig sind. Zu diesem Personal gehören alle

Beschäftigten, die nicht über die klassische Pflegeausbildung verfügen, aber

dennoch wertvolle Leistungen zur Patientenversorgung in der Pflege leisten. In

der Folge müssten die Krankenhäuser aus rein systembedingten Finanzgründen

diese Mitarbeiter:innen aus der Pflege am Patienten abziehen. Und dies vor dem

Hintergrund eines überall attestierten Pflegekräftemangels.

„Gerade jetzt, nach über zwei Jahren in der Pandemie, einem unglaublichen

Kraftakt von allen Beschäftigten in den Kliniken, kommt es nicht zu einer

erlebbaren Wertschätzung der Bedeutung ihres Einsatzes, sondern es soll einen

politisch diktierten Stellenabbau am Krankenbett geben“ so der

BKG-Geschäftsführer.

Die Kliniken stehen mit Blick auf die nächsten Wochen vor dem Abgrund. Die

Kostenexplosion durch die bedrohliche Inflation – Krankenhäusern können

aufgrund gesetzlicher Regularien ihre Mehrkosten nicht über höher Preise

refinanzieren – steigende Personalausfälle aufgrund von Corona-Infektionen,

zunehmende Absagen von geplanten Operationen und Behandlungen gefährden

zunächst die Liquidität und spätestens 2023 das wirtschaftliche Überleben der

Kliniken.

„In Fachkreisen bezeichnen wir eine solche Vorgehensweise als sog. kalten

Strukturwandel durch einfache Marktmechanismen, der die Versorgungsstrukturen

willkürlich gefährdet“, so Engehausen. Vielmehr notwendig wäre eine finanzielle

Grundabsicherung der Krankenhäuser und eine kluge Entwicklung der

Krankenhausversorgung mit einem klaren Zielbild.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von etwa 190

Krankenhausträgern mit über 360 Krankenhäusern und insgesamt ca. 75.000 Betten

in Bayern. Etwa 3 Millionen Patient:innen werden jährlich in den bayerischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Zusätzlich versorgen die Kliniken

im Freistaat über 2,5 Mio. ambulante Notfallpatient:innen. Die bayerischen

Krankenhäuser erbringen hierfür das gesamte Leistungsspektrum der medizinischen

und pflegerischen Versorgung.

Die Einrichtungen sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber Bayerns.

Über 210.000 Menschen der verschiedensten Berufe beziehen ihr Einkommen von

bayerischen akutstationären Krankenhäusern, davon über 30.000 Ärzte sowie knapp

80.000 im Pflegedienst sowie etwa 100.000 in weiteren Berufen und

Tätigkeitsbereichen im Krankenhaus. Etwa 13.000 Auszubildende in der Pflege

sowie etwa 2.300 in einer Vielfalt von weiteren Ausbildungsberufen werden in

den Kliniken im Freistaat ausgebildet.

Quelle: BKG, 28.07.2022