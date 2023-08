Black Friday for Hospitals (VKD).

Die Krankenhäuser sind im Vertrauen auf das Versprechen der Politik seit einer Woche im Sinkflug - ohne Netz und doppelten Boden. Und heute wird ein Gesetzentwurf zu einem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz vorgelegt, der dieses Versprechen bricht. Was gilt das Wort der politischen Elite? Am Freitag, dem 13.03. wurde bekannt, dass Bund und

Länder einen Schutzschirm über die Krankenhäuser spannen wollen. Mit der

rasanten Ausbreitung des Coronavirus soll für die Bevölkerung die Sicherheit

geschaffen werden, den Einsatz des Personals, „das notwendig ist, um

intensivpflichtige Menschen zu behandeln, so zu planen und zu erhöhen, dass die

Durchhaltefähigkeit der Intensiv- und Beatmungskapazitäten in den Kliniken

gestärkt wird.“ Die Krankenhäuser wurden aufgefordert, dass „grundsätzlich alle

planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe in allen Krankenhäusern auf

unbestimmte Zeit verschoben und ausgesetzt werden.“

„Dieser Aufforderung sind die Krankenhäuser im Vertrauen auf das Versprechen

der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder

sowie ihrem Selbstverständnis zum Gemeinwohl unverzüglich nachgekommen“, so

VKD-Präsident Dr. Josef Düllings. „Die Krankenhäuser sind seit einer Woche im

Sinkflug – ohne Netz und doppelten Boden. Und heute wird ein Gesetzentwurf zu

einem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz vorgelegt, der dieses Versprechen

bricht.

Was ist das für eine Republik, in der das Wort der politischen Elite nichts

mehr gilt? Wie sollen die Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, Schwestern und

Pfleger mit dieser Zumutung umgehen? Die Helfer stehen ohne Hilfe da. Auf den

Balkonen wird für sie gesungen in der Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang

dieser totalen und globalen Krise, die alles in den Schatten stellt, was es

seit dem zweiten Weltkrieg gegeben hat. Die Schreiber des Gesetzes verlieren

sich im Klein-Klein. Jeder Euro, jede Regelung wird umgedreht. Im

Gesundheitsfonds und bei Krankenkassen liegen hohe Milliardenbeträge. Der

GKV-Spitzenverband twittert mutig: „Die GKV steht bereit, damit finanziert

werden kann, was jetzt für die Versorgung der Corona-Patienten gebraucht

wird.“

Nein, tun sie nicht. Hinter den Kulissen wird gestritten, was wie finanziert

werden soll. Die Krankenhäuser, ihre Beschäftigten und die Zulieferer sind

schon jetzt durch sträflich vernachlässigte Investitionsförderung sowie

Mittelentzug durch Krankenkassen und MDK in Milliardenhöhe am Limit. Wir sehen

kein Licht am Ende des Tunnels. Wie die Krankenhäuser jetzt auf diesen

Gesetzentwurf reagieren, ist noch nicht absehen. Was wir sehen, ist

Staatsversagen.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat mit Unterstützung von namhafter

Kassenseite einen soliden Vorschlag gemacht zur Ausgestaltung des

Schutzschirms. Dieser Vorschlag wurde vom Tisch gewischt, weil hier nicht die

Krise im Vordergrund stand, sondern die Interessenslage einzelner

Krankenkassen. Der Bundesgesundheitsminister sollte sich jetzt sehr genau

überlegen, ob er ein Bundesgesundheitsminister oder ein

Bundesbürokratieminister ist. Die Bundeskanzlerin mit ihren Regierungschefinnen

und Regierungschefs der Länder sollte sich sehr genau überlegen, ob sie

möchten, dass dieser Freitag, der 13. März, als „Black Friday for Hospitals“ in

die Geschichte eingeht. Je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, wir werden

die Entscheider an den Konsequenzen messen.

Quelle: VKD, 21.03.2020