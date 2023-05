Bund-Länder-Gespräche zur Krankenhausreform

Vorschläge des Bundes werden Krankenhausschließungen nicht verhindern (Pressemeldung).

Die aktuellen Vorschläge aus dem Bundesgesundheitsministerium zur Krankenhausreform werden den kalten Strukturwandel mit zahlreichen Insolvenzen und Krankenhausschließungen nicht verhindern. „Neben einer Reihe fachlicher Unstimmigkeiten fehlt bei dem Konzept des Bundes eine Antwort auf die

galoppierende Inflation und die Defizitentwicklung der Krankenhäuser. Obwohl Karl Lauterbach immer wieder öffentlich betont, in welcher Kostenfalle die

Krankenhäuser sitzen und deshalb viele Kliniken von der Schließung bedroht

sind, gibt es überhaupt keinen Vorschlag zur Problemlösung im Rahmen der

bevorstehenden Bund-Länder-Gespräche“, betont der Vorstandsvorsitzende der

Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß. Ein jüngst bekannt

gewordenes Papier des BMG für die Bund-Länder-Runde in dieser Woche beschreibt

beim Thema Finanzierungsreform lediglich einen mehrjährigen

Umverteilungsmechanismus ohne aber den dringend erforderlichen

Inflationsausgleich auf die Tagesordnung zu setzen. „Wie allein durch

Umverteilung des Mangels im Rahmen eines mehrjährigen Konvergenzprozesses die

akuten Probleme der Krankenhäuser gelöst werden können, bleibt ein Rätsel. Wenn

diese Hängepartie noch über Monate hinweg so weitergeht, werden Bund und Länder

schon im Herbst vor den Scherben ihrer verfehlten Politik stehen“, bekräftigt

Gaß die Forderung nach schnellen Finanzierungsentscheidungen.

Das aktuelle Papier des Bundes zeigt aber auch, dass die anhaltende Kritik

zahlreicher Experten, der DKG und der Länder an den ursprünglichen Ideen der

Regierungskommission aufgegriffen wurde. Basis für eine bundeseinheitliche

Krankenhausplanung soll das Konzept aus NRW sein. Die eigentlich geplante

verbindliche Einführung von neuen Krankenhausleveln soll sich nun, wie von der

DKG vorgeschlagen, an den vorhandenen Notfallstufen festmachen und final durch

die Länder festgelegt werden.

„Es sieht so aus, als ob der Bund den Ländern beim Thema Krankenhausplanung

deutlich entgegenkommt und die grundgesetzlich verankerte Zuständigkeit der

Länder beachten will. Der Teufel steckt jedoch im Detail und deshalb müssen die

Länder sehr genau darauf achten, wie die Regelungen im Einzelnen formuliert

werden. Die Letztentscheidung bei den Leveln, Leistungsgruppen und den

Mindeststrukturvorgaben muss immer bei den Ländern verbleiben, sonst droht doch

noch eine kleinteilige Krankenhausplanung des Bundes durch die Hintertür“,

warnt der DKG-Vorstandsvorsitzende.

Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wiederholt angekündigte

Finanzierungsreform bleibt aber weiterhin diffus. Aus dem Konzept geht nicht

hervor, wie die angekündigte Vorhaltefinanzierung funktionieren soll und auf

was sich die Krankenhäuser tatsächlich einstellen können. „Die

Vorhaltefinanzierung bleibt eine ungelöste Baustelle. Wir warnen davor, einen

kompletten Umbau des DRG Systems jetzt über das Knie zu brechen. Die

Finanzierungsreform sollte in mehreren Stufen abgearbeitet werden. Zunächst

brauchen wir den vollen Inflationsausgleich und schnelle Regelungen zur

dauerhaften Ausfinanzierung der Tariflohnsteigerungen. In einem zweiten Schritt

sollten die bereits existierenden Elemente der Vorhaltefinanzierung:

Sicherstellungszuschläge, Zentrumszuschläge und Notfallzuschläge aufgestockt

und ausgeweitet werden. Parallel dazu ist dann Gelegenheit, neue Formen der

Vorhaltefinanzierung sorgfältig zu entwickeln“, erläutert Gaß seine Erwartung

an die Bund-Länder-Gespräche.

Auch hinsichtlich des Strukturfonds braucht es Klarheit. Die Notwendigkeit von

Investitionen in strukturelle Maßnahmen ist im BMG-Papier erkannt, aber die

Aussagen zum Strukturfonds bleiben absolut vage. Es braucht ein eigenes

Investitionsprogramm für den Transformationsprozess. „Die von uns gemeinsam mit

dem Unternehmen vebeto aktuell simulierten Auswirkungen des vom BMG jetzt in

die Diskussion eingebrachten Basismodells führen wegen der

Patientenverschiebung zu Kapazitätsverlagerungen, Fusionen und Neubauten mit

einem erheblichen Investitionsbedarf. Im Minimum gehen wir davon aus, dass 24

Milliarden Euro benötigt werden, im Maximum sind es ca. 50 Milliarden Euro.

Dieses Investitionsvolumen enthält keine Finanzierungsmittel zur Beseitigung

des Investitionsstaus oder zur Verbesserung der Klimaneutralität. Daneben

entstehen weitere Kosten, wenn bestimmte Krankenhäuser nach Durchführung der

Reform nicht mehr wirtschaftlich tragfähig sind und schließen müssen,“ so der

DKG-Vorstandsvorsitzende.

Quelle: Pressemeldung, 22.05.2023