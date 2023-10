Bund und Land fördern Krankenhäuser mit zusätzlich rund 200 Millionen Euro (Ministerium f. Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz).

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt das heute vom Bundestag beschlossene Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), das im Oktober in Kraft treten soll. Es sieht umfangreiche Investitionen insbesondere in die Digitalisierung und die Notfallversorgung der Krankenhäuser vor. Ergänzend zum bisherigen Krankenhausstrukturfonds wird ein

Krankenhauszukunftsfonds geschaffen. Dieser fördert Investitionen in moderne

Notfallkapazitäten, eine bessere digitale Infrastruktur, IT- und

Cybersicherheit sowie regionale Versorgungsstrukturen. Hierfür stehen

Bundesmittel in Höhe von 3 Milliarden Euro bundesweit zur Verfügung. Für die

Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz stehen rund 140 Mio. Euro zusätzliche

Bundesmittel bereit.

„Ich freue mich sehr, dass Rheinland-Pfalz im gestern beschlossenen

Nachtragshaushalt eine umfängliche Kofinanzierung seitens des Landes eingeplant

hat. Damit stehen den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz zusätzlich weitere rund

60 Mio. Euro Landesmittel zur Verfügung und bei den Krankenhäusern verbleibt

kein Eigenanteil“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler

dazu heute in Mainz.

Insgesamt ergibt sich ein zusätzliches Finanzierungsvolumen von 200 Mio. Euro,

das die Krankenhäuser in zukunftsfähige Versorgungsstrukturen investieren

können.

„Ich freue mich sehr, dass nicht nur umfangreiche Fördermöglichkeiten im

Bereich der Digitalisierung der Krankenhäuser geschaffen werden, sondern dass

es insbesondere auch gelungen ist, den Bund davon zu überzeugen, die

Fördermöglichkeiten für die IT-Sicherheit mit dem Krankenhauszukunftsgesetz

auch auf kleinere Krankenhäuser auszuweiten. Denn auch bedarfsnotwendige kleine

Krankenhäuser müssen in die Lage versetzt werden, die Sicherheit der IT und

damit auch der Patientendaten gewährleisten zu können. Gerade in ländlich

geprägten Gebieten kann der Ausfall eines Grund- und

Regelversorgungskrankenhauses massive Versorgungsdefizite zur Folge haben, die

nicht ohne Weiteres von umliegenden Häusern aufgefangen werden können“, so die

Ministerin.

Bedauerlich sei allerdings, dass der Bund sich für ein sehr bürokratisches

Antragsverfahren zulasten der Krankenhäuser und der Länder entschieden habe und

die Beantragung der Mittel beim Bund bis Ende 2021 befristet sei.

Die Umsetzung des Krankenhauszukunftsfonds im Detail wird auf Bundes- und

Landesebene nach Inkrafttreten voraussichtlich noch bis Ende dieses Jahres

geregelt werden. Dazu Bätzing-Lichtenthäler: „In Rheinland-Pfalz werden wir die

Beteiligten, insbesondere auch die Krankenhausgesellschaft und die

Krankenkassen, in die Erstellung der Verfahrensregelungen eng einbinden. Mein

Ziel ist es, dass die Mittel möglichst umfangreich und sinnvoll für die

Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz genutzt werden können.“

Zudem sieht das Gesetz die Einführung einer Sonderleistung für Pflegekräfte und

anderer Beschäftigte vor, die aufgrund der Versorgung von mit dem Coronavirus

SARS-CoV-2 infizierten Patientinnen und Patienten besonders belastet waren.

Rheinland-Pfalz plant eine Aufstockung der geplanten Corona-Prämie in

Krankenhäusern aus Landesmitteln vorzunehmen. „Durch ihr herausragendes

Engagement und unter hohem persönlichen Einsatz haben insbesondere die

Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern wesentlich dazu beigetragen, die

Corona-Pandemie zu stemmen. Mit der Corona-Prämie erfahren diese

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund der Versorgung von mit dem

Coronavirus infizierten Patientinnen und Patienten besonders belastet waren,

nun eine verdiente, finanzielle Anerkennung, die die Landesregierung gerne

unterstützen möchte“, so die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin

Bätzing-Lichtenthäler.

Quelle: Ministerium f. Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz, 18.09.2020