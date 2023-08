Bundesgesundheitsminister: Krankenhaus-Reformen weiter notwendig (Pressemitteilung).

[...] Die deutschen Kliniken ziehen aus Ihrem Lob den Schluss, es brauche weiter alle 2000 Krankenhäuser. Dabei sind sich alle Experten einig, dass wir zu viele kleine, vergleichsweise schlecht ausgestattete Kliniken haben. Soll alles beim Alten bleiben?

Das wäre eine zu schnelle und vor allem zu bequeme Schlussfolgerung. Man muss

das differenzierter betrachten. Unsere hohe Zahl an Intensivbetten hat sich

bewährt. In der Krise hat sich gezeigt, dass wir gute Konzepte für die

regionale Versorgung brauchen, gerade bei den Krankenhäusern. Es muss

Maximalversorger geben mit klar definierten Aufgaben, auch für den Fall einer

Pandemie, und drumherum in der Fläche ein aufeinander abgestimmtes Angebot. Es

kann nicht mehr jedes Krankenhaus alles machen.

Zur Neuaufstellung des Gesundheitssystems gehört sicher auch die Vorbereitung

auf neue Pandemien. Kann man da in Zukunft tatsächlich mit allem Nötigen

bevorratet sein?

Eine hundertprozentige Vorbereitung gibt es nicht. Es wird in jeder Krise etwas

geben, was man nicht vorhersehen konnte. Für Schutzmasken und Schutzmaterialien

bauen wir jetzt eine nationale Reserve auf.

Müssen wir dafür wirklich die Herstellung nach Europa verlagern? Das ist doch

ein Cent-Produkt, das hier gar nicht wirtschaftlich produziert werden kann.

Wir haben nun mal erlebt, dass dieses Cent-Produkt auf einmal mehrere Euro

kosten kann und zwar als Einzelmaske und nicht im Fünferpack.

Sie müssten aber dafür sorgen, dass diese Maskenhersteller kontinuierlich mit

Gewinn produzieren können. Das heißt, diese Masken werden teurer sein als das

Angebot aus China.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 22.06.2020