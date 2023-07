Bundeshaushalt 2024: DKG fordert "Sondervermögen Krankenhaus"

Die DKG erinnert daran, dass die geplante Krankenhausreform auch viel Geld kosten werde, das im Bundeshaushalt bisher nicht vorgesehen sei (Presseinformation).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) fordert die Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf, in der morgigen Sitzung zur Krankenhausreform ein klares Zeichen für die Finanzierung des strukturellen Umbaus der Krankenhausversorgung zu setzen. „In der bisherigen Debatte zur Aufstellung des

Bundeshaushaltes 2024 geht völlig unter, dass auch für die große

Krankenhausreform dringend Geld eingestellt werden muss. Politisch gewollte

Fusionen, Standortverlagerungen und auch die Umwandlung einzelner

Krankenhausstandorte zu Gesundheitszentren müssen finanziell abgesichert

werden. Beispielhaft ist hier das Land Nordrhein-Westfalen positiv

hervorzuheben, das ein Sonderinvestitionsvolumen von 2,5 Milliarden Euro für

die nächsten Jahre in Aussicht gestellt hat. Wir erwarten, dass der

Bundesgesundheitsminister in einem ersten Schritt mindestens 5 Milliarden Euro

im Haushaltsplan des Bundes für 2024 einstellt, die auch in den Folgejahren

verstetigt werden. Dies ist dann auch die klare Botschaft an die Länder, sich

ebenfalls zu ihrer Verantwortung zu bekennen und ihren Teil beizutragen“

erklärt Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG.

Die DKG fordert, dass sich Bund, Länder und GKV in angemessener Weise an der

ergänzenden Vorhaltefinanzierung, dem Aufbau eines Strukturfonds und der

Finanzierung ambulanter Leistungen an den Krankenhäusern beteiligen. Nur so

kann das System tatsächlich weiterentwickelt und umgestaltet werden. „Wir

sprechen von einem großen Transformationsprozess. Eine solche Entwicklung kann

nur durch nachhaltige Investitionen gelingen“, sagt Gaß.

Wenn Mitglieder der Regierungskommission selbst von 100 Milliarden Euro

Investitionsmittelbedarf sprechen, um die geplante Strukturreform umzusetzen,

müssen diese auch in den Haushalt eingepreist werden. Und dies nicht erst

irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt. „Es ist Zeit, ein ‚Sondervermögen

Krankenhaus‘ einzurichten, das den Reformprozess der nächsten Jahre finanziert,

absichert und begleitet“, so Gaß.

Quelle: Presseinformation, 22.02.2023