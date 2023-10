Bundesrechnungshof verkennt die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Der Bericht des Bundesrechnungshofes (BRH) über die Krankenhäuser wiederholt längst widerlegte Behauptungen und konstruiert unzulässige Zusammenhänge. Vor allen Dingen die Behauptung, in Deutschland würden unnötige Leistungen, beispielsweise bei Hüft- und Knieersatz, erbracht, ist durch keine einzige Studie belegt.

„Es ist schon verwunderlich, dass der BRH aus der Tatsache, dass

Deutschland bei Leistungen für die Patienten über dem EU-Durchschnitt liegt,

ableitet, dass man zu viel operiere. Schließt der BRH aus der Tatsache, dass

das Einkommen in Deutschland über dem EU-Durchschnitt liegt, dass hier zu viel

verdient wird? Der Bundesrechnungshof sollte sich bewusst sein, dass die

richtige Schlussfolgerung auch sein kann, dass in der EU das Leistungsniveau

einfach deutlich niedriger ist als in Deutschland“, erklärte Georg Baum,

Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Die Verfasser scheinen die vergangenen Monate der Coronakrise und die

krisenhafte Versorgungslage in vielen europäischen Ländern nicht wahrgenommen

zu haben. „Warum werden aus vielen europäischen Ländern Corona-Patienten nach

Deutschland in die Kliniken gebracht? Warum kommen wir verhältnismäßig gut

durch die Krise? Weil die deutschen Krankenhäuser hocheffizient und

leistungsfähig sind und wir mehr Kapazitäten als viele andere Länder haben. Und

weil die Kliniken hocheffizient arbeiten und in regionalen Netzwerken je nach

Spezialisierung zusammenarbeiten. Auch dies widerlegt die Einschätzung des BRH,

in Deutschland gäbe es zu wenig Spezialisierung“, so Baum.

Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass der Bundesrechnungshof die unzureichende

Investitionsmittelbereitstellung bestätigt. Verkannt aber wird in dem Bericht,

dass es auch bei der Betriebskosten-Finanzierung eine deutliche

Unterfinanzierung gibt. Tarifsteigerungen werden den Krankenhäusern weiterhin

nicht vollständig refinanziert. Deshalb ist es falsch, wenn aus den Defiziten

bei vielen Kliniken auf Ineffizienz geschlossen wird. „Die Defizite ergeben

sich aus fehlenden Investitionsmitteln und nicht refinanzierten

Tarifsteigerungen. Ineffizient ist das bestimmt nicht. Dass die Krankenhäuser

in Deutschland weltweit anerkannt das zentrale Sicherungsnetz für die Bürger

und die Volkswirtschaft in dieser Pandemie sind macht deutlich, dass sie trotz

der Unzulänglichkeit in den Finanzierungsrahmenbedingungen effizient arbeiten“,

so der DKG-Hauptgeschäftsführer.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 12.11.2020