Bundestag beschließt das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) (Bundesgesundheitsministerium).

Der Bundestag hat heute in 2. und 3. Lesung das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass der Bund 3 Milliarden Euro bereitstellt, damit Krankenhäuser in moderne Notfallkapazitäten, die Digitalisierung und ihre IT-Sicherheit investieren können. Die Länder sollen weitere Investitionsmittel von 1,3 Milliarden Euro aufbringen. Mit dem Gesetz

wird das durch die Koalition am 3. Juni 2020 beschlossene „Zukunftsprogramm

Krankenhäuser“ umgesetzt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Wir senden damit das klare Signal:

Deutschlands Krankenhäuser sollen stark bleiben! Wir investieren in ihre

digitale Zukunft – weil wir gerade in der Pandemie erfahren haben, wie wichtig

gut ausgerüstete und funktionierende Krankenhäuser sind. Und wir spannen

unseren Schutzschirm für die Kliniken weiter aus – weil wir wissen, dass einige

Krankenhäuser immer noch unter den finanziellen Folgen der Pandemie leiden. So

verbessern wir die Versorgung der Patienten und sorgen für mehr Sicherheit.“

Das KHZG bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates und soll voraussichtlich

im Oktober dieses Jahres in Kraft treten.

Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

Über 4 Milliarden Euro für die Modernisierung von Krankenhäusern

Beim Bundesamt für Soziale Sicherung wird ein Krankenhauszukunftsfonds (KHZF)

eingerichtet. Ab dem 1. Januar 2021 werden dem KHZF durch den Bund 3 Milliarden

Euro über die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zur Verfügung gestellt.

Die Länder und/oder die Krankenhausträger übernehmen 30 Prozent der jeweiligen

Investitionskosten.

Insgesamt steht für den KHZF somit ein Fördervolumen von bis zu 4,3 Milliarden

Euro zur Verfügung.

Die Krankenhausträger können bereits seit dem 2. September 2020 mit der

Umsetzung von Vorhaben beginnen und ihren Förderbedarf bei den Ländern

anmelden. Ab Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 31. Dezember 2021 können die

Länder Förderanträge an das Bundesamt für Soziale Sicherung stellen. Bis dahin

nicht beantragte Bundesmittel werden bis Ende 2023 an den Bund zurückgeführt.

Auch länderübergreifende Vorhaben können über den KHZF gefördert werden.

Vorhaben an Hochschulkliniken können mit bis zu 10% des Fördervolumens des

jeweiligen Landes gefördert werden.

Förderung von Notfallkapazitäten und digitaler Infrastruktur

Gefördert werden Investitionen in moderne Notfallkapazitäten und eine bessere

digitale Infrastruktur, z.B. Patientenportale, elektronische Dokumentation von

Pflege- und Behandlungsleistungen, digitales Medikationsmanagement, Maßnahmen

zur IT-Sicherheit sowie sektorenübergreifende telemedizinische

Netzwerkstrukturen. Auch erforderliche personelle Maßnahmen können durch den

KHZF finanziert werden.

Der Stand der Digitalisierung der Krankenhäuser wird zum 30. Juni 2021 und 30.

Juni 2023 evaluiert.

Finanzielle Hilfen für die Krankenhäuser

Der bereits bestehende Krankenhausstrukturfonds (II) wird um zwei Jahre bis

2024 verlängert.

Erlösrückgänge, die Krankenhäusern in diesem Jahr gegenüber dem Jahr 2019 wegen

der Corona-Pandemie entstanden sind, werden auf Verlangen des Krankenhauses in

Verhandlungen mit den Kostenträgern krankenhausindividuell ermittelt und

ausgeglichen.

Für nicht anderweitig finanzierte Mehrkosten von Krankenhäusern aufgrund der

Corona-Pandemie, z. B. bei persönlichen Schutzausrüstungen, können für den

Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis Ende 2021 krankenhausindividuelle Zuschläge

vereinbart werden.

Weitere Regelungen

Der Einsatz von Pflegekräften und anderen Beschäftigten in Krankenhäusern, die

durch die Versorgung von mit dem Coronavirus infizierten Patientinnen und

Patienten besonders belastet waren, wird finanziell anerkannt. Krankenhäusern,

die während der ersten Monate der Corona-Pandemie verhältnismäßig viele mit dem

Coronavirus infizierte Patientinnen und Patienten zu versorgen hatten, werden

insgesamt 100 Millionen Euro für Prämienzahlungen zur Verfügung gestellt.

Dabei treffen die Krankenhäuser selbst die Entscheidung über die begünstigten

Beschäftigten und über die individuelle Prämienhöhe, die bis zu 1.000 Euro

betragen kann.

Der Leistungszeitraum des Kinderkrankengeldes wird zeitlich auf das Jahr 2020

begrenzt ausgedehnt.

Im Bereich der Pflege werden wesentliche infolge der COVID-19-Pandemie

geschaffene und bisher befristete Regelungen zur finanziellen Entlastung und

Unterstützung von Pflegeeinrichtungen, Pflegebedürftigen und pflegenden

Angehörigen verlängert.

In Deutschland werden Krankenhäuser in einem "dualen Finanzierungssystem"

finanziert. Die Länder übernehmen die Investitionskosten der Krankenhäuser (zum

Beispiel Errichtung von Gebäuden, Geräteausstattung), die in den

Krankenhausplan aufgenommen wurden. Die Krankenkassen und selbstzahlende

Patientinnen und Patienten finanzieren mit den für Krankenhausbehandlungen zu

entrichtenden Entgelten die Betriebskosten (Personal, Gebäudeerhaltung,

Verbrauchsgüter).

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, 18.09.2020